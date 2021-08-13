Orman denetimleri üst safhada - Son Dakika

Orman denetimleri üst safhada

TEKİRDAĞ - Ülkenin yüreğini yakan orman yangınlarından sonra Tekirdağ'da orman denetimleri sıklaştırıldı.

Ülkenin yüreğini yakan orman yangınlarının ardından Tekirdağ'da ormanda denetimler artırıldı. Valilik tarafından alınan karar ile ormana girişilerin yasak olmasının yanı sıra Tekirdağ İl Jandarma ekiplerince de ormanda hem havadan hem de karadan denetimler yapılıyor. Jandarma ekipleri, olası bir olumsuzluğa karşı ormanları 7/24 esasına göre korumaya devam ediyor. Denetimlerde motosikletli ekipler ve drone de destek veriyor.