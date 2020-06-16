Orman Eğitim Merkezi'nde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Dardanos Yahya Çavuş Orman Eğitim Merkezi'ndeki kır kahvesinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı, 55 personel ile Çanakkale ve Kepez belediyelerine ait 6 itfaiye aracı müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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