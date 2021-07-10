Son dakika haber! ORMAN EMVALİ DEPOSUNDAKİ KAZADA 1 İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesi Oylat bölgesinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait orman emvali deposunda meydana gelen kazada cipin altında kalan işçi Samet Alper (28) hayatını kaybetti.

Olay, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Oylat Kaplıcaları bölgesinde bulunan Orman emvali deposunda meydana geldi. Şahin Y. (35) yönetimindeki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait cipin bir anda frenleri boşaldı. Yokuş aşağı hızlanan araç, depo alanındaki masada oturan orman işçisi Samet Alper'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipin altında kalan genç işçi ağır yaralandı. Olayı fark eden işçiler, iş makinesiyle cipi kaldırarak yaralıyı kurtardı.

Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar ve ezilmeler meydana gelen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.