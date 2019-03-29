Son Dakika Haberleri: Orman Fidanlığı Mesire Yeri Yeniden Düzenleniyor

Orman Fidanlığı Mesire Yeri Yeniden Düzenleniyor

20 dakika önce

Eskişehir Orman Fidanlığı Mesire yerinin bir bölümünde başlatılan düzenleme çalışmaları tamamlanıyor.

Orman Fidanlığı Mesire Yeri Yeniden Düzenleniyor, System.String[]
Eskişehir Orman Fidanlığı Mesire yerinin bir bölümünde başlatılan düzenleme çalışmaları tamamlanıyor.

1950'li yıllardan beri Eskişehir halkına hizmet veren Orman Fidanlığı Mesire yerinin bir bölümü bir süre önce bakıma alınmış, diğer bölüm ise ücretsiz olarak halka hizmet vermeye devam etti. Yenilenmeye alınan kısımdaki çalışmalarda son noktaya gelindi. Yürüyüş yolları özel bir madde ile kaplanacak ve kısa süre içinde hizmete açılacak.

Sahada bulunan ve devrilerek bazı kazalara sebep olan yaşlı ağaçlar sahadan çıkartıldı, çalı çırpı temizliği yapılarak yeni fidanlar dikildi. Kamelya, piknik üniteleri, barbeküler kondu. Mescit yapıldı, tuvaletler yenilendi. Piknik yerinin ortasına yapay dere ve gölet yapılarak, Porsuk çayından su basıldı. Uygun alanlar çimlendirildi. Mini bir futbol sahası ve basketbol sahası ilave edildi. Bütün bu çalışmalar sonucu mesire alanı, yılların yorgunluğunu üstünden atarak büyük bir değişim yaşadı ve adeta bir park güzelliğinde yeniden doğdu.

Çalışmaların her aşamasını bizzat takip eden Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Eskişehirliler fidanlık mesire alanımızı çok beğenecekler. Burayı hizmete açtıktan sonra diğer kısmını da yenilemeye başlayacağız. Hemşerilerimizden bu güzelliğe sahip çıkmalarını istiyoruz. Geçmiş yıllarda çöplerin gelişi güzel atıldığını, piknik masalarının kırılıp mangal ateşinde yakıldığını gördük. Artık bu olumsuzlukları tekrar yaşamak istemiyoruz" dedi.

Yapılan açıklamada, mesire alanını tanıtıcı bir de kısa tanıtım filmi hazırlandığı, tam anlamıyla açıldığında billboard ve afişlerle duyurusunun da yapılacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:06 Kaynak: İHA

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