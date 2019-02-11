Orman Genel Müdür Yardımcısı Çelik, Aydın'da İncelemelerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik Aydın'a gelerek incelemede bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik Aydın'a gelerek incelemede bulundu.



Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik beraberinde, Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Yüzer ile birlikte Muğla ve Aydın'da incelemelerde bulundu. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ve Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Yüzer, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, İncirliova İsafakılar Mahallesi'nde yapılan tarımsal teras çalışmasını yerinde inceledi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ziyaretlerinin ardından İncirliova İsafakılar Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl yapılan çalışma yerinde görüldü.



Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde, eğimli tarım arazilerinde yanlış toprak işleme ve bakım yöntemlerinin erozyonu arttırıcı mahiyette olduğu tespit edildi. Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Dursun ve Aydın Orman İşletme Müdürü Yusuf Karartı'nın da bulunduğu arazi incelemesi sonunda Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, tarımsal seki teras uygulamasının yörede yaygınlaştırılmasının gerek toprağın korunması, gerekse ürün verimliliğin arttırılması konusunda önemli olduğunu belirtti. - AYDIN

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