Son Dakika Haberleri: Orman Genel Müdür Yardımcısı Çelik, Aydın'da İncelemelerde Bulundu

Orman Genel Müdür Yardımcısı Çelik, Aydın'da İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik Aydın'a gelerek incelemede bulundu.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Çelik, Aydın'da İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik Aydın'a gelerek incelemede bulundu.

Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik beraberinde, Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Yüzer ile birlikte Muğla ve Aydın'da incelemelerde bulundu. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ve Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Yüzer, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, İncirliova İsafakılar Mahallesi'nde yapılan tarımsal teras çalışmasını yerinde inceledi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ziyaretlerinin ardından İncirliova İsafakılar Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl yapılan çalışma yerinde görüldü.

Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde, eğimli tarım arazilerinde yanlış toprak işleme ve bakım yöntemlerinin erozyonu arttırıcı mahiyette olduğu tespit edildi. Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Dursun ve Aydın Orman İşletme Müdürü Yusuf Karartı'nın da bulunduğu arazi incelemesi sonunda Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, tarımsal seki teras uygulamasının yörede yaygınlaştırılmasının gerek toprağın korunması, gerekse ürün verimliliğin arttırılması konusunda önemli olduğunu belirtti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:19 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Bahçeli'ye 150 Yıllık, Altın Kaplama Saat Hediye Edildi Güldür Güldür Show'un Oyuncusu Özgür Aydın, Taksi Şoförünü Darp Ettiği İddiasıyla Gözaltına Alındı

Tanzim Satış Fiyatları Yarı Yarıya Düşürdü Devlet Bahçeli'ye Atatürk'ün Silahı Hediye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:53:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orman Genel Müdür Yardımcısı Çelik, Aydın'da İncelemelerde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]