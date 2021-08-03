Orman Genel Müdür Yardımcısı Özkaya son verileri paylaştı - Son Dakika

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, 28 Temmuz'dan bu yana 38 ilde 154 adet orman yangını çıktığını bunlardan 146 tanesinin kontrol altına alındığını belirterek, 8 orman yangınına müdahalenin devam ettiğini bildirdi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, İhlas Haber Ajansı muhabirine verdiği röportajda, Türkiye'nin tarihinde ilk kez bu kadar büyük yangınlarla aynı anda mücadele ettiğini belirtti. Özkaya, 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan yangından bugüne kadar 38 ilde 154 adet orman yangını çıktığını, bu yangınlardan 146 tanesinin kontrol altına alındığını bildirdi.

3 ilde 8 adet orman yangınının devam ettiğini belirten Özkaya, "Bunlar büyük diyebileceğimiz yangınlar. Antalya ve Muğla ilindeki yangınlarımız büyük ölçekteki yangınlar. Büyük ölçekli olunca oradaki yangın söndürme çalışmaları da hava ve kara ekipleriyle yapılıyor. Gücümüzün büyük bölümünü bu bölgeye intikal ettirdik" dedi.

Orman Yangınları Yönetim Merkezinin işleyişine yönelik bilgiler paylaşan Özkaya, "Orman yangınlarını yöneten sürecin kalbindeyiz. Buraya bilgiler geliyor. 9 tane İHA'mız var. Buraya bilgiler insansız helikopterimiz var. Yangına müdahale edilen helikopterlerimiz var. Onlardan gelen görüntüler var. Onun dışında ihbar hattımız var. Çağrı hatlarımıza gelen bilgi ve ihbarlar burada değerlendirilir. O yangının aslı var mı yok mu şeklinde İHA'lar yönlendirilir. Bunun yanında 776 kulemiz 238'i kameralarla donatılmış. O kamera ve İHA görüntüleri ile yangını tespit ederiz, orada yangın var ise en hızlı şekilde kara ekiplerimizi göndeririz. Yangın büyüme eğiliminde ise oraya hemen hava desteğimizi yönlendiririz. Bu şekliyle oradaki yangını önce kontrol altına alma, söndürme ve soğutma çalışmalarını yönetiyoruz. Bu merkeze bağlı 81 ili izleyen merkez bu 81 ildeki araç gereç, personeli buradan sevk etme yetkisi olan bir merkez. Hızlı hareket eden bir birim" diye konuştu.

Türkiye'nin yangın sezonu başlamadan önce yangın eylem planlarının hazırlandığını belirten Özkaya, eylem planı hazırlanırken bir çok faktörün kapsamlıca ele alındığını kaydetti. Özkaya, Bu eylem planının yangın sezonu öncesinde ve sonrasında yapıldığını, eksik araç gereç temininin yapıldığını, personel ihtiyaçlarının tamamlandığını aktardı. Personele bu çalışmalarda eğitimler verildiğini de bildiren Özkaya, eğitimlerin 6 dilde gerçekleştirildiğini ifade etti. 14 ülkeye eğitim desteği verildiği bilgisini de paylaşan Özkaya, yangın hazırlığının yangınla mücadele kadar önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine birçok ülkenin destek verdiğini kaydeden Özkaya, "Büyük yangınlar bir hafta gibi küçük bir zaman dilimine sıkışınca bize komşu ülkelerden, dost ülkelerden yardım teklifleri geldi. İran'dan, Azerbaycan'dan yardım geldi, Ukrayna'dan hem kiralık hem yardım maksatlı gelen araçlar oldu. AB ile ilgili AFAD'ın aidat ödediği bir birim var. Oradan destek çağrısı yapıldı. İki ülke bize destek gönderdi. Birisi İspanya biri Hırvatistan. Romanya, Fransa teklifte bulundu. Romanya teknik anlamda bize uygun olmadığı için teşekkür yazımızı yazdık. Fransa'nın uçağı hazır olmadığı için gelemedi. Dün itibari ile Hırvatistan'dan gelen uçak Antalya ekibimize katıldı. İspanya'dan dün yola çıkan uçak bir ülkede mola vermek kaydıyla devam etti. O da Muğla Dalaman Havalimanı'na geldi. Katar'dan 65 kişilik bir ekip geldi. Azerbaycan'dan Gürcistan üzerinden Artvin sınırlarına girmişlerdi. 53 araçlık bir yangın söndürme ekibi bize destek amaçlı Muğla'ya geldi. Ekibi yönetmek üzere bir bakan yardımcısı arkadaşımız onları bekliyor" ifadelerini kullandı.

"YANGINLARI SÖNDÜRME VE AĞAÇLANDIRMA NOKTASINDA HERHANGİ BİR MALİ SORUNUMUZ YOK"

Yardımların AFAD ile koordineli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması çağrısında bulunan Özkaya, "Vatandaşlarımızın tamamına yakını bu alın terini bu mücadeleyi görüyor, destekliyor. Çok bilgi kirliliği var. Sosyal medyada var. Yangın uzmanı olmayan insanlar çıkıp yol ve yöntemle söylüyorlar. Bizim buradaki vatandaşlarımızdan beklentimiz; cephede savaşan personelimizin moralini bozacak paylaşımda bulunmasınlar. 2 şehidimiz var. Toplam şehit sayımız 125'e çıktı. Bu mücadeleye destek verecek olanlar dua etsinler, bu mücadelenin farkında olsunlar. Eleştiri yapılabilir. Destek vermek isteyen vatandaşlarımızın mutlaka illerde oluşturulan AFAD merkezleriyle görüşmeden yardım gönderilmemesini istiyoruz. Mutlaka AFAD koordinesinde ile sokulmalı. Neye ihtiyaç var AFAD biliyor. Yangınları söndürme ve ağaçlandırma noktasında herhangi bir mali sorunumuz yok" dedi.

TÜRKİYE'NİN ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE DÜNYADAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETTİĞİNİ SÖYLEYEN ÖZKAYA ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Sayın bakanımızın zaten bize talimatı bu. Nerede bilimsel bir gelişme var yazılım anlamında teknoloji anlamında hava araçları anlamında o gelişmeyi alıp ülkemize getiriyoruz veya yeni yazılıma dönüştürüyoruz. Bu konuda biz belki dünyada insansız helikopter kullanan ender ülkelerden biriyiz. İki tane şu an yangın bölgesinde kullanıyoruz. Şu an bir tane yangın tankı deniyoruz. Paletli yangın tankı. Bildiğimiz askeri tanklara benzeyen. Su atan. Üzerinde silah kiti değil de su kiti olan bir tank kullanıyoruz. Başarılı olursak onu geliştireceğiz. Devletin bu konudaki diğer kurumları ile iş birliği içerisindeyiz. Geliştirip belki de hem kendi yangılarımızda kullanacağız. Hem de diğer dünya ülkelerine örnek olacağız. Yerli imkanlarla. Biz yerli imkanları kullanıyoruz. Eğer bir gelişme var ve bizim ülkemizde yok ise onu da gerek kiralamak gerek satın almak yönünde sayın bakanımız sayın cumhurbaşkanlığımız bu konuda bize herhangi bir kısıtlama getirmiyoruz.

Biz dünyadaki bütün imkanlardan benzerlerini Türkiye'de kullanıyoruz. ve bu konuda Akdeniz ülkeleri arasında yangına müdahale süresinde yanan alan sayısına düşen ortalama yangın alanı noktasında en iyilerinden biriyiz. En iyisiyiz. Bu konuda sayın Bakanımız şu an yangın cephesinde yangını bir nevi bir ordu komutanı gibi yönetiyor. Orada hem moral motivasyonu yükseltiyor. Hem de havadan yangını izleyerek Muğla'daydı bu sabah Isparta'ya geldi. Isparta'daki yangınımızı izledi. Oradan şimdi Antalya'ya geçti. Sayın bakanımız böyle yoğun bir programla biz de bundan mutlu oluyoruz gurur duyuyoruz. Sayın Bakanımızın arazide bizzat olmasından dolayı bütün personel mutlu oluyor. Biz tam bir ekip şeklinde devletin bize vermiş olduğu imkan içerisinde yangın ile mücadele ediyoruz.

Lütfen uzman olan insanlar yorum yapsınlar. Kendi evinde şöminesinden başka ateş görmemiş insanların yorum yapmamasını rica ediyorum."

(Hülya Keklik - Muhammet Mücahit Dereli - Yunus Özkan/İHA)