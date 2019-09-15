Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Basketbol Turnuvası'nda Pınar Karşıyaka birinci oldu.

Ankara'daki Sait Zarifoğlu Salonu'nda düzenlenen turnuvaya ev sahibi OGM Ormanspor'un yanı sıra Pınar Karşıyaka, Türk Telekom ve Ukrayna'nın Dnipro takımı katıldı.

İlk maçında Türk Telekom'u 73-65 yenen Pınar Karşıyaka, daha sonra OGM Ormanspor'a 80-70 mağlup oldu. Son maçında Dnipro'yu 84-77'lik skorla geçen Pınar Karşıya, turnuvada birinciliği elde etti.

Türk Telekom turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Dnipro 3'üncü, OGM Ormanspor da 4. sırada yer aldı.