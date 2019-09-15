Son Dakika Haberleri: Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Basketbol Turnuvası
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Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Basketbol Turnuvası

1 saat önce

Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Basketbol Turnuvası'nda Pınar Karşıyaka birinci oldu.

Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Basketbol Turnuvası, System.String[]

Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Basketbol Turnuvası'nda Pınar Karşıyaka birinci oldu.

Ankara'daki Sait Zarifoğlu Salonu'nda düzenlenen turnuvaya ev sahibi OGM Ormanspor'un yanı sıra Pınar Karşıyaka, Türk Telekom ve Ukrayna'nın Dnipro takımı katıldı.

İlk maçında Türk Telekom'u 73-65 yenen Pınar Karşıyaka, daha sonra OGM Ormanspor'a 80-70 mağlup oldu. Son maçında Dnipro'yu 84-77'lik skorla geçen Pınar Karşıya, turnuvada birinciliği elde etti.

Türk Telekom turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Dnipro 3'üncü, OGM Ormanspor da 4. sırada yer aldı.

Orman Genel Müdürlüğü, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:34 Kaynak: AA
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