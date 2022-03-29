Orman Genel Müdürlüğü 1833 personel istihdam edecek - Son Dakika
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Orman Genel Müdürlüğü 1833 personel istihdam edecek

29.03.2022 10:24
Orman Genel Müdürlüğü 1833 personel istihdam edecek

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) sözleşmeli olarak orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve orman muhafaza memuru pozisyonlarında toplam 1833 personel alımı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) sözleşmeli olarak orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve orman muhafaza memuru pozisyonlarında toplam 1833 personel alımı yapılacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, OGM, taşra teşkilatında görev yapmak üzere, belirlenen iller için sözleşmeli personel pozisyonunda 283 orman mühendisi istihdam edecek.

OGM ayrıca taşra teşkilatı için sözleşmeli personel pozisyonunda 50 orman endüstri mühendisi ve 1500 orman muhafaza memuru alımı da gerçekleştirecek.

Adaylar tercihlerini, her ilan için belirlenen iller bazında yapacak.

Orman mühendisi ve orman muhafaza memuru alımı sözlü ve uygulamalı sınavla yapılırken başarı sıralamasında bu sınavların yanı sıra ilgili KPSS puanı, orman endüstri mühendisi alımı için ise yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak.

Adaylar 4-10 Nisan döneminde e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecek.

Sınavların tarihi, yeri ve saati dahil, tüm tebligat ve duyurular OGM'nin internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Bilgiler ve sonuçlar, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntülenebilecek.???????

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Orman Genel Müdürlüğü, İstihdam, Gazete, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orman Genel Müdürlüğü 1833 personel istihdam edecek - Son Dakika


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