Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Adrasan'da 5 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Adrasan'da 5 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı

19.09.2022 21:16
Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Adrasan'da 5 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Sahili'ne yakın bölgede 2017'de çıkan yangında zarar gören ormanlık alanın yeşermiş halinin videosunu paylaştı.

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Sahili'ne yakın bölgede 2017'de çıkan yangında zarar gören ormanlık alanın yeşermiş halinin videosunu paylaştı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "#KüllerindenDoğuyor" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Güzel bir haftaya güzel bir başlangıç için umut dolu bir geri dönüş bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Videoda bölgenin yeşile büründüğü görülüyor.

YORUMLAR
500
Orman Genel Müdürlüğü, Adrasan'da 5 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı Orman Genel Müdürlüğü, Adrasan'da 5 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı Milletvekili Uslu, Kumluca'da çiftçilerle bir araya geldi Milletvekili Uslu, Kumluca'da çiftçilerle bir araya geldi
Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Kumluca, Adrasan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Adrasan'da 5 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:15 Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel yaşamını yitirdi
14:59 Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! "Gel şampiyon olalım hocam" dediler ama olmadı
14:39 Monarşi hayranı çiftçi, Kraliçe Elizabeth'in cenazesini izlemek için geliştirdiği yöntemle şaşkınlık yarattı
14:20 Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız
14:17 Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz
14:13 Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:06 Selen Görgüzel ile tek celsede boşanan Hamdi Alkan'dan itiraf: Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki of diyorum
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
13:11 Mardin'de vahşet: Katil koca, eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçaklayıp, boğazını keserek katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 15:22:26. #1.13#
SON DAKİKA: Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Adrasan'da 5 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement