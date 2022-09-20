Orman Genel Müdürlüğü, Adrasan'da 5 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı - Son Dakika
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Orman Genel Müdürlüğü, Adrasan'da 5 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı

20.09.2022 10:09

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Sahili'ne yakın bölgede 2017'de çıkan yangında zarar gören ormanlık alanın yeşermiş halinin videosunu paylaştı.

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Sahili'ne yakın bölgede 2017'de çıkan yangında zarar gören ormanlık alanın yeşermiş halinin videosunu paylaştı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "#KüllerindenDoğuyor" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Güzel bir haftaya güzel bir başlangıç için umut dolu bir geri dönüş bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Videoda bölgenin yeşile büründüğü görülüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orman Genel Müdürlüğü, Adrasan'da 5 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orman Genel Müdürlüğü, Adrasan'da 5 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı - Son Dakika
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