Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "#KüllerindenDoğuyor" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Güzel bir haftaya güzel bir başlangıç için umut dolu bir geri dönüş bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Kumluca, Antalya, Adrasan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Orman Genel Müdürlüğü, Adrasan'da 5 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı - Son Dakika

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