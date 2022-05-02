Orman Genel Müdürlüğü bu yıl da her anne için bir fidan sahiplendirecek - Son Dakika

Ormanların geliştirilmesi için toplumsal farkındalık projeleri yürüten Orman Genel Müdürlüğünün (OGM), geçen yıl Anneler Günü'nde başlattığı "Annemin Ağacı" kampanyası bu yıl da devam ediyor.

OGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl 30 saatte 2 milyondan fazla fidan bağışlanırken, bu yıl da annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenler fidan sahiplenebilecekler.

Kampanya kapsamında www.anneminagaci.com internet sitesi üzerinden anneleri için fidan sahiplenenlere dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikası da verilecek.