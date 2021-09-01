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Orman Genel Müdürlüğü: "Bugün çıkan 11 yangının 9'unu kontrol altına aldık" - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü: "Bugün çıkan 11 yangının 9'unu kontrol altına aldık"

01.09.2021 23:37
Orman Genel Müdürlüğü:

Orman Genel Müdürlüğü, bugün ülke genelinde çıkan 11 yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü, bugün ülke genelinde çıkan 11 yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çıkan 11 yangının 9'unu kontrol altına aldık. Orman yangınlarıyla mücadelemiz aralıksız olarak devam ediyor. Orman kahramanları, Bingöl Yayladere ve Sarıtosun, Bitlis Merkez ve Buzlupınar'da devam eden yangınları söndürmek için alevlerle savaşıyor" ifadelerine yer verdi.

1 Eylül itibarıyla 11 orman yangınından 9'unun kontrol altına alındığı belirtilen paylaşımda, İstanbul, Bursa, Edirne, Antalya, Adana, Çanakkale, Muğla ve Hatay'da yangınların kontrol altında olduğu, Elazığ ve Tunceli'de ise yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 11 yangının 9'unu kontrol altına aldık

Sosyal paylaşım sitesi, Orman Genel Müdürlüğü, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Orman Genel Müdürlüğü: 'Bugün çıkan 11 yangının 9'unu kontrol altına aldık' - Son Dakika


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