Orman Genel Müdürlüğü ekipleri 5 ilde meydana gelen 14 yangınla mücadele ediyor - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince, 5 ilde devam eden 14 adet yangına 16 su atar uçak, 9 İHA ve 51 helikopter ile müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yılanlı ve Seydikemer ilçelerinde, Aydın Karacusu'da, Isparta Sütçüler'de ve Denizli'nin Tavas ile Güney ilçelerinde toplam 14 yangın devam ediyor.

Bilgilere göre, 28 Temmuz'dan bugüne meydana gelen toplam 39 ilde 174 adet orman yangınından 160 adedi kontrol altına alındı. 5 ilde meydana gelen 14 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından 98 adet kırsal alan yangınına ise müdahale edildi.

Bilgilere göre, devam eden yangınlarda toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 personel ile mücadele ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü binasında bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde ise sahada görev yapan personellere anlık bilgi akışı sağlanıyor.

(Mustafa Cenik - Yunus Özkan/İHA)