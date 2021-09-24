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Orman Genel Müdürlüğü, kullandığı yüksek teknolojileri ile TEKNOFEST'te - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü, kullandığı yüksek teknolojileri ile TEKNOFEST'te

24.09.2021 12:44
Orman Genel Müdürlüğü, kullandığı yüksek teknolojileri ile TEKNOFEST'te, System.String[]

Orman Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'teki yerini aldı.

Orman Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'teki yerini aldı. Yerli yazılıma sahip olan Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) aracından ve sergilenen araçları tanıtan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Her türlü haberleşme sistemi, ayrıca drone pisti, Orman Genel Müdürlüğümüzün merkezide bulunan yangın yönetim merkezinde ne varsa aynılarını bu aracın içerisine de monte ettik. Yangın sahalarında özellikle Antalya'daki, Manavgat'taki yangında, Muğla yangınında bu aracımızı kullandık. Yangın söndürmede kullandığımız diğer teknolojileri de içeren hava araçlarımızı da bu fuarda sergiliyoruz. Vatandaşların televizyonda gördükleri araçlarımıza ilgi duymasından son derece memnunuz. Biz teknolojiyi çok yakından takip eden ve kullanan bir kurumuz" dedi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Özellikle orman yangınlarının önlenmesi ve erken müdahale edilmesi konusunda yerli ve yabancı en güncel teknolojileri kullanan Orman Genel Müdürlüğü bu yıl TEKNOFESTE yerini aldı. OGM, festivalde orman yangınlarında kullandığı İHA (Bayraktar), komuta helikopterleri, arazözler, su tankerleri, insansız kuleler, karar destek sistemi, araç takip sistemi (Arvento) ve Yangın-Cell gibi sahip olduğu teknolojileri sergiliyor. Bu yıl geliştirilen ve depremlerin ormanlara olan etkilerini simüle eden 'deprem simülasyonu' ile rüzgarların etkisini gösteren "rüzgar simülasyonu" büyük ilgi görüyor.

TEKNOFEST'te ilk defa stant açan Orman Genel Müdürlüğü araçlarına ve personellerine öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. OGM standına gelenler, İHA'lardan ve kule kameralarından gelen görüntülerin nasıl takip edildiği, araçların yangın mahalline nasıl sevk edildiği ve koordinasyonun nasıl sağlandığını canlı olarak izliyor. Türkiye'de ilk örneği olan ve OGM'nin gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri anlık olarak takip edildiğini, raporlandığını ve denetlendiğini gösteren yerli yazılıma sahip Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) de ana ekran ve mobil uygulamaları üzerinden sergileniyor. Ayrıca dünyada örneği olmayan ve bu yıl geliştirilen, depremlerin ormanlara olan etkilerini simüle eden 'deprem simülasyonu' ve rüzgarların ormanlar üzerinde etkisini simüle eden 'rüzgar simülasyonu' ilk defa sergileniyor. TEKNOFEST'te gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, OGM sergi alanını ziyaret ederek bilgi aldı. Karacabey, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.

TEKNOFEST'te nasıl katılmaya karar verdiklerini anlatan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Orman Genel Müdürlüğü olarak aslında biz teknolojiyi çok yakından takip eden ve kullanan bir kurumuz. Orman Genel Müdürlüğü 182 yıllık köklü bir geçmişi olan ülkemizin kurumlarından bir tanesi. Tabi bu kadar uzun ömürlü bir kurumun olması teknolojiyi yakından takip etmesiyle de alakalı. Bizlerde 1980 yıllarında başından beri tüm ormancılık uygulamalarında teknolojiyi yakından takip eden bir kurumuz. Geçtiğimiz yıllardaki TEKNOFEST'lere de biz hem İstanbul'dakine hem Gaziantep'tekini izlemiştik gezmiştik. Tabii oradaki araçları cihazları görünce bizim kullandığımız aslında ekipmanların tam da bu fuarda sergilenmesi gerektiğine karar vermiştik. Bu yılda ilk defa burada hem hava araçlarımızı hem kara araçlarımızı hem diğer faaliyetlerimizi TEKNOFEST'te sergilemenin faydalı olacağını düşündük" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'te bulunan araçları ve ekipmanları anlatan Orman Genel Müdürü Karacabey, "Kara araçları olarak baktığımızda yangın yönetim aracımız var. Bu aracı bu yıl geliştirdik. Bu yıl kullanmaya başladık. Bu aracımızın üzerinde her türlü haberleşme sistemi ayrıca drone pisti ve yangını, Ankara'da Orman Genel Müdürlüğümüzün merkezide bulunan yangın yönetim merkezinde ne varsa aynılarını bu aracın içerisine de monte ettik. Yangın sahalarında özellikle Antalya'daki, Manavgat'taki yangında, Muğla yangınında bu aracımızı kullandık. Ayrıca yangın söndürmede kullandığımız arasözlerimiz var. Su ikmal araçlarımız, ilk müdahale araçlarımız var. Yine yangın söndürmede kullandığımız diğer teknolojileri de içeren hava araçlarımızı da bu fuarda sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını dile getiren Karacabey, "Vatandaşlarımız araçları daha çok televizyonda görüyorlar. Zor arazi şartlarında mücadele eden araçların neler olduğunu yakından gördüklerinde ilgisini çekiyor. Zor şartlarda görev yapan kahramanları da araçlarla birlikte görüyorlar orman kahramanlarını. Vatandaşların televizyonda gördükleri araçlarımıza personellerimize ilgi duymasından biz son derece memnunuz" dedi. - İSTANBUL

Orman Genel Müdürlüğü, Havacılık, Tragger, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Orman Genel Müdürlüğü, kullandığı yüksek teknolojileri ile TEKNOFEST'te - Son Dakika


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