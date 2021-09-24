Üye Girişi
Orman Genel Müdürlüğü, kullandığı yüksek teknolojileri ile TEKNOFEST'te - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü, kullandığı yüksek teknolojileri ile TEKNOFEST'te

24.09.2021 21:21

- Orman Genel Müdürlüğü, kullandığı yüksek teknolojileri ile TEKNOFEST'te Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: "Teknolojiyi çok yakından takip eden ve kullanan bir kurumuz" Orman Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali...

- Orman Genel Müdürlüğü, kullandığı yüksek teknolojileri ile TEKNOFEST'te

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: "Teknolojiyi çok yakından takip eden ve kullanan bir kurumuz"

İSTANBUL - Orman Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'teki yerini aldı. Yerli yazılıma sahip olan Orman Bilgi Sistemi aracından ve sergilenen araçları tanıtan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Her türlü haberleşme sistemi, ayrıca drone pisti, Orman Genel Müdürlüğü'müzün merkezide bulunan yangın yönetim merkezinde ne varsa aynılarını bu aracın içerisine de monte ettik. Yangın sahalarında özellikle Antalya'daki, Manavgat'taki yangında, Muğla yangınında bu aracımızı kullandık. Yangın söndürmede kullandığımız diğer teknolojileri de içeren hava araçlarımızı da bu fuarda sergiliyoruz. Vatandaşların televizyonda gördükleri araçlarımıza ilgi duymasından son derece memnunuz. Biz teknolojiyi çok yakından takip eden ve kullanan bir kurumuz" dedi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Özellikle orman yangınlarının önlenmesi ve erken müdahale edilmesi konusunda yerli ve yabancı en güncel teknolojileri kullanan Orman Genel Müdürlüğü bu yıl TEKNOFESTE yerini aldı. OGM, festivalde orman yangınlarında kullandığı İHA (Bayraktar), komuta helikopterleri, arazözler, su tankerleri, insansız kuleler, karar destek sistemi, araç takip sistemi (Arvento) ve Yangın-Cell gibi sahip olduğu teknolojileri sergiliyor. Bu yıl geliştirilen ve depremlerin ormanlara olan etkilerini simüle eden 'deprem simülasyonu' ile rüzgarların etkisini gösteren "rüzgar simülasyonu" büyük ilgi görüyor.

TEKNOFEST'te ilk defa stant açan Orman Genel Müdürlüğü araçlarına ve personellerine öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. OGM standına gelenler, İHA'lardan ve kule kameralarından gelen görüntülerin nasıl takip edildiği, araçların yangın mahalline nasıl sevk edildiği ve koordinasyonun nasıl sağlandığını canlı olarak izliyor. Türkiye'de ilk örneği olan ve OGM'nin gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri anlık olarak takip edildiğini, raporlandığını ve denetlendiğini gösteren yerli yazılıma sahip Orman Bilgi Sistemi de ana ekran ve mobil uygulamaları üzerinden sergileniyor. Ayrıca dünyada örneği olmayan ve bu yıl geliştirilen, depremlerin ormanlara olan etkilerini simüle eden "deprem simülasyonu" ve rüzgarların ormanlar üzerinde etkisini simüle eden "rüzgar simülasyonu" ilk defa sergileniyor. TEKNOFEST 'te gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, OGM sergi alanını ziyaret ederek bilgi aldı. Karacabey'e ziyaretinde İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin'de eşlik eti. BKaracabey, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.

TEKNOFEST'te nasıl katılmaya karar verdiklerini anlatan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Orman Genel Müdürlüğü olarak aslında biz teknolojiyi çok yakından takip eden ve kullanan bir kurumuz. Orman Genel Müdürlüğü 182 yıllık köklü bir geçmişi olan ülkemizin kurumlarından bir tanesi. Tabi bu kadar uzun ömürlü bir kurumun olması teknolojiyi yakından takip etmesiyle de alakalı. Bizlerde 1980 yıllarında başından beri tüm ormancılık uygulamalarında teknolojiyi yakından takip eden bir kurumuz. Geçtiğimiz yıllardaki TEKNOFEST'lere de biz hem İstanbul'dakine hem Gaziantep'tekini izlemiştik gezmiştik. Tabi oradaki araçları cihazları görünce bizim kullandığımız aslında ekipmanların tam da bu fuarda sergilenmesi gerektiğine karar vermiştik. Bu yılda ilk defa burada hem hava araçlarımızı hem kara araçlarımızı hem diğer faaliyetlerimizi TEKNOFEST'te sergilemenin faydalı olacağını düşündük" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'te bulunan araçları ve ekipmanları anlatan Orman Genel Müdürü Karacabey, "Kara araçları olarak baktığımızda yangın yönetim aracımız var. Bu aracı bu yıl geliştirdik. Bu yıl kullanmaya başladık. Bu aracımızın üzerinde her türlü haberleşme sistemi ayrıca, drone pisti ve yangını, Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü'müzün merkezide bulunan yangın yönetim merkezinde ne varsa aynılarını bu aracın içerisine de monte ettik. Yangın sahalarında özellikle Antalya'daki, Manavgat'taki yangında, Muğla yangınında bu aracımızı kullandık. Ayrıca yangın söndürmede kullandığımız arasözlerimiz var. Su ikmal araçlarımız, ilk müdahale araçlarımız var. Yine yangın söndürmede kullandığımız diğer teknolojileri de içeren hava araçlarımızı da bu fuarda sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını dile getiren Karacabey, " Vatandaşlarımız araçları daha çok televizyonda görüyorlar. Zor arazi şartlarında mücadele eden araçların neler olduğunu yakından gördüklerinde ilgisini çekiyor. Zor şartlarda görev yapan kahramanları da araçlarla birlikte görüyorlar orman kahramanlarını. Vatandaşların televizyonda gördükleri araçlarımıza personellerimize ilgi duymasından biz son derece memnunuz" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü, kullandığı yüksek teknolojileri ile TEKNOFEST'te
Orman Genel Müdürlüğü, kullandığı yüksek teknolojileri ile TEKNOFEST'te
Orman Genel Müdürlüğü, kullandığı yüksek teknolojileri ile TEKNOFEST'te
Orman Genel Müdürlüğü, kullandığı yüksek teknolojileri ile TEKNOFEST'te

Orman Genel Müdürlüğü, Karacabey, Türkiye, Tragger, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Orman Genel Müdürlüğü, kullandığı yüksek teknolojileri ile TEKNOFEST'te - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti 21:30 Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Son Dakika: 20:11 Son Dakika: "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı iddia edilen öğretmen, görevinden uzaklaştırıldı Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada 19:52 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı 19:40 Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler 18:54 Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı 18:20 Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı
Ordu'da FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı! Ev ve iş yerlerinden servet çıktı 17:42 Ordu'da FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı! Ev ve iş yerlerinden servet çıktı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 17:13 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı

Son Dakika Haberleri
18:47 Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı
18:37 James Rodriguez'in sözleşmesinde şaşkınlık yaratan madde! Messi'yle oynama fırsatı gelirse bedelsiz gidecek
18:20 Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı
18:07 Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
18:00 Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü
17:57 Rizespor başkanı "Gömmemiz lazım" dedi, Galatasaray taraftarı deliye döndü! Sözlerine tepki büyüyor
17:44 CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu
17:39 Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi
17:13 Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımız'a hokey hocası getiriyor
16:51 Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek
Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü         
21:33
Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti         
20:48
Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu         
20:06
Melih Gökçek, FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı şikayeti üzerine ifade verdi Melih Gökçek, FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı şikayeti üzerine ifade verdi         
19:44
İzmir'de gol yağmuru! Defansın büyük hatasının bedeli ağır oldu İzmir'de gol yağmuru! Defansın büyük hatasının bedeli ağır oldu         
19:05
Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı         
18:48
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı         
18:04
Türkiye'nin gündemine Türkiye'nin gündemine "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle oturan kurye beraat etti         
17:42
Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir         
16:53
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi         
15:48
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü         
15:39
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 21:53:05. #1.13#
SON DAKİKA: Orman Genel Müdürlüğü, kullandığı yüksek teknolojileri ile TEKNOFEST'te - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement