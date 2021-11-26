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Orman Genel Müdürlüğü'nden "Dolandırıldım" diyen vatandaşın iddialarına yalanlama - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü'nden "Dolandırıldım" diyen vatandaşın iddialarına yalanlama

26.11.2021 16:22

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne arazöz şoförü olabilmek için iş başvurusunda bulunduğunu ve sonraki süreçte 350 bin TL dolandırıldığını öne süren Recep Ablak isimli vatandaşın iddialarına Orman Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünde arazöz şoförü olabilmek için müdürlükte yetkili olduğunu ileri süren kişilere 100 bin TL para gönderdiğini öne süren, süreç içerisinde ise toplamda 350 bin TL para kaybettiğini belirten Recep Ablak'ın iddiaları hakkında Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

"YAZIŞMALARIN KURUMUMUZLA BİR İLGİSİ YOK"

Yapılan açıklamada "İzmit'te Recep Ablak isimli vatandaşın kurumumuz bünyesinde bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya kaldığına dair basın kuruluşları ve medya yayın organlarına yansıyan haberlere ilişkin; Recep ABLAK isimli vatandaşın kurumumuz personeline isnat ettiği, işe alınma vaadiyle dolandırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Haberlerde görselleri bulunan resmi yazışma süsü verilmiş olan ve kurumumuza ait olduğu iddia edilen yazışmaların kurumumuzla bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Şahsın elinde bulunan evrakların kuruma intikal ettiğini ve yapılan incelemede evrakların sahte olduğunun anlaşıldığına vurgu yapılan açıklamada "Evrakların sahte olması sebebiyle şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç ile ilgili adli ve idari işlemler devam etmektedir" denildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden Dolandırıldım diyen vatandaşın iddialarına yalanlama

Orman Genel Müdürlüğü, Türk Lirası, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman Genel Müdürlüğü'nden 'Dolandırıldım' diyen vatandaşın iddialarına yalanlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orman Genel Müdürlüğü'nden "Dolandırıldım" diyen vatandaşın iddialarına yalanlama - Son Dakika
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