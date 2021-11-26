Orman Genel Müdürlüğü'nden "Dolandırıldım" diyen vatandaşın iddialarına yalanlama - Son Dakika

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünde arazöz şoförü olabilmek için müdürlükte yetkili olduğunu ileri süren kişilere 100 bin TL para gönderdiğini öne süren, süreç içerisinde ise toplamda 350 bin TL para kaybettiğini belirten Recep Ablak'ın iddiaları hakkında Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

"YAZIŞMALARIN KURUMUMUZLA BİR İLGİSİ YOK"

Yapılan açıklamada "İzmit'te Recep Ablak isimli vatandaşın kurumumuz bünyesinde bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya kaldığına dair basın kuruluşları ve medya yayın organlarına yansıyan haberlere ilişkin; Recep ABLAK isimli vatandaşın kurumumuz personeline isnat ettiği, işe alınma vaadiyle dolandırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Haberlerde görselleri bulunan resmi yazışma süsü verilmiş olan ve kurumumuza ait olduğu iddia edilen yazışmaların kurumumuzla bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Şahsın elinde bulunan evrakların kuruma intikal ettiğini ve yapılan incelemede evrakların sahte olduğunun anlaşıldığına vurgu yapılan açıklamada "Evrakların sahte olması sebebiyle şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç ile ilgili adli ve idari işlemler devam etmektedir" denildi.