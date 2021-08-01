Orman Genel Müdürlüğü'nden farkındalık paylaşımı - Son Dakika

- Orman Genel Müdürlüğü'nden farkındalık paylaşımı
Binlerce kişi orman yangınlarıyla ilgili paylaşımı beğendi
İSTANBUL - Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından #SebepOlma etiketiyle yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Paylaşımda "Ormanda ateş yakma, çöp ve izmarit atma! Pişman olacağın davranışlarla yangına #SebepOlma" ifadelerine yer verildi.
Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına farkındalık oluşturmak amacıyla resmi sosyal medya hesabından #SebepOlma etiketiyle bir paylaşım yaptı.
Paylaşımın açıklama kısmında "Ormanda ateş yakma, çöp ve izmarit atma! Pişman olacağın davranışlarla yangına #SebepOlma. Lütfen destek ol, bu çağrı daha fazla insana ulaşsın" ifadelerine yer verildi.
Paylaşım kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.
Kaynak: İHA
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