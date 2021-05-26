Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor

26.05.2021 10:27

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere toplam 2 bin 83 işçi alımı yapacağını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80 geçici ve 3 daimi işçi alınacak.

ALIMLAR KURAYLA YAPILACAK

Toplam 2 bin 83 işçi alımı için adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR'un açık iş ilanlarında duyurulacak. Bu ilanlar 14-18 Haziran'da İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

2 AY DENEME SÜRESİ OLACAK

Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklarla sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor

Orman Genel Müdürlüğü, İstihdam, İŞKUR, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor - Son Dakika Ekonomi


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