Orman yangınlarına karşı 'gönüllü' kalkanı

ORMAN Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılında orman yangınlarına karşı mücadeleyi güçlendirmek amacıyla başlattığı 'gönüllü' uygulamasında sayı 25 bin 616'sı kadın olmak üzere toplam 107 bin 523'e ulaştı. Orman yangın gönüllüsü olmak için başvuranlar, teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuluyor. Orman içinde hortum taşıyıp, yangına müdahaleyi nasıl gerçekleştireceklerini uygulamalı öğrenen adaylar, sınavda başarılı olmaları halinde sertifika alarak gönüllü oluyor ve orman yangınlarında görev alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 11 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 'Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik' kapsamında, orman yangınlarıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 'gönüllü' uygulaması başlattı. Bu tarihten itibaren orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olmak isteyen 18 yaş üstü, en az ilkokul mezunu, hem sağlık, hem de adli sicil yönünde engeli bulunmayanlar Orman Bölge Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüklerine şahsen veya e-Devlet?? üzerinden online başvuru yapabiliyor. Gönüllü sayısı özellikle geçen yıl ağustos ayında Antalya ve Muğla'da meydana gelen büyük orman yangınlarından sonra hızla arttı. Türkiye genelinde eğitime tabi tutulduktan sonra sınavda başarılı olarak sertifika alan gönüllü sayısı 107 bin 523'e ulaştı. Bunlardan 25 bin 616'sı ise kadın.