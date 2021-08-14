Orman Genel Müdürlüğü: "Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız" - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağı ile ilgili yayınladığı mesajda "Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız" denildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Twitter'daki hesabından Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale için Adana'dan kalkan Beriev 200 tipi yangın söndürme uçağımızın düşmesi sonucu Türk ve Rus 8 mürettebat hayatını kaybetmiştir. Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız" ifadelerine yer verildi.

(İHA)