Orman Genel Müdürlüğü yangınlara hızlı müdahale için 2020'de çok sayıda yol, havuz ve gölet yaptı - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü yangınlara hızlı müdahale için 2020'de çok sayıda yol, havuz ve gölet yaptı

31.12.2020 11:05
Orman Genel Müdürlüğü yangınlara hızlı müdahale için 2020'de çok sayıda yol, havuz ve gölet yaptı, System.String[]

Orman Genel Müdürlüğü, yangınlara daha hızlı müdahale için toplam 6 bin 113 kilometre yol çalışması, alevleri söndürme süresini kısaltmak için de ülke genelindeki riskli bölgelere 4 bin 6 havuz ve gölet yaptı.

Orman Genel Müdürlüğü, yangınlara daha hızlı müdahale için toplam 6 bin 113 kilometre yol çalışması, alevleri söndürme süresini kısaltmak için de ülke genelindeki riskli bölgelere 4 bin 6 havuz ve gölet yaptı.

AA muhabirinin, Orman Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yıl çıkan orman yangını sayısı son 10 yılın ortalamasına göre yüzde 35 arttı. 2020 yılında 3 bin 349 yangında 20,8 bin hektar alan zarar görürken, 2 bin 990 kırsal yangın söndürüldü.

Yapılan çalışmalarla insansız hava ve kara unsurlarının geliştirilerek yanan alanların azaltılması ve yangınla mücadele maliyetlerinin düşürülmesi amaçlandı.

Bu yıl 1072 arazöz, 281 su ikmal aracı, 2 bin 267 ilk müdahale aracı, 185 dozer ve 473 muhtelif aracın yanı sıra 27 su atar helikopter, 2 amfibik uçak, 1 insansız hava aracı yangınlara müdahalede bulundu.

2021 yılında da hava gücü filosuna 4 insansız hava aracı, 5 amfibik uçak ve 30 helikopter dahil edilmesi planlanırken, yangınlarda haberleşme sıkıntısını ortadan kaldırmak için Yangın-Cell Sistemi devreye alınacak.

Yangınla mücadelede kullanılan teknolojik imkanların ve araçların yanında, ormanlardaki fiziki birtakım çalışmalar, alevlere hızlı ve etkin müdahale imkanı sağlıyor.

Yangın söndürme süresini kısaltmak için ülke genelindeki riskli bölgelere 4 bin 6 havuz ve gölet yapıldı. Bu sayede yangına müdahale eden araçlar riskli bölgelerden uzaklaşmadan su ikmali yapabilecek.

Yeni orman yolları usulsüzlükleri önlemede de önemli

Ayrıca, yangınlara müdahalede ormanların arazi yapısı büyük önem taşıyor. Yol ağı geniş ormanlarda çıkan yangınlar hızla kontrol altına alınıyor ve olası büyük yangınların önüne geçiliyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından özellikle son yıllarda yapılan yeni yollarla Türkiye'de yangınlara ilk müdahale süresi 12 dakikaya kadar indirildi.

Kurum tarafından geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020'de de yeni orman yolu, yangın emniyet yolu, büyük onarım, üstyapı, sanat yapısı ve mevcut orman yolu bakımları gibi çalışmalara devam edildi.

Bu kapsamda, kasım sonu itibarıyla 2 bin 432 kilometre yeni orman yolu, 1118 kilometre büyük onarım, 577 kilometre üstyapı çalışması, 1831 kilometre sanat yapısı, 155 kilometre yangın emniyet yolu yapımı ve 55 köprü yapımı tamamlandı.

Böylece yangınlara daha hızlı müdahale için toplam 6 bin 113 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirildi.

Orman yolu çalışmalarıyla yangınlara daha hızlı müdahale edilmesi, ormancılık faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca, ormanlardaki usulsüzlüklere karşı koruma faaliyetleri açısından da orman yol ağının fazla olması ve bakımlarının yapılması büyük önem taşıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orman Genel Müdürlüğü yangınlara hızlı müdahale için 2020'de çok sayıda yol, havuz ve gölet yaptı - Son Dakika


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