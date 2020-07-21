Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, "Sarıçam Gençleştirme Çalışması" alanında inceleme yaptı - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü Kapaklı İşletme Şefliği sahasındaki "Sarıçam Gençleştirme Sahası"nda incelemede bulundu.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, inceleme gezisine Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temur, Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanı Murat Çevirme, Daire Başkan Yardımcısı Ali Özel, Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Acar, Silvikültür Daire Başkanlığı Şube Müdürü Uğur Tüfekçioğlu ve Serdar Özkan ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Silvikültür Şube Müdürü İlhan Gökmen ile Beypazarı Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, işletme müdür yardımcıları ve orman işletme şefleri katıldı.

Sarıçam Gençleştirme Çalışması'nın Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki işletmeler için örnek model olacağı bildirildi.