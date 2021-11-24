Orman Genel Müdürlüğünden fidan talep eden Nurcan öğretmene sürpriz - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden öğrencileri için fidan talep eden Nurcan Taşçıer Kurt'un isteğini 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yerine getirdi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Atatürk İlkokulunda sınıf öğretmeni Kurt, Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabına mesaj atarak fidan talep etti. Bu isteği geri çevirmeyen Genel Müdürlük, Kurt'a Öğretmenler Günü'nde sürpriz yapmak için harekete geçti.

Atatürk İlkokulundaki sınıfa ziyarette bulunan Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Metin Eratilla ile oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, onlara fidan dağıttı.

Daha sonra Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince'nin de katıldığı programda, öğrenciler ve katılımcılar okulun bahçesine fidan dikti.

Öğretmen Kurt, yaptığı açıklamada, her öğrencisinin dikili bir ağacının olması için sosyal medya üzerinden girişimde bulunduğunu söyledi.

Bugün çok güzel bir sürprizle karşılaştığını belirten Kurt, "Hem ben hem de öğrencilerimiz unutamayacağımız bir gün yaşamış olduk. Orman Genel Müdürlüğüne çok teşekkür ederim. Rüyadaymışım gibi hissettim. Öğretmenler Günü dolayısıyla zaten çok mutluyduk, mutluluğuma mutluluk kattılar." dedi.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Bayıcı ise öğretmen ve öğrencilere sürpriz yaptıklarını anlatarak, "Fidanlarımızı getirdik ve öğrencilerimize hediyelerimizi verdik. Okul bahçemiz genelde beton ağırlıklı olduğu için uygun alanda 6 boylu fidanımızı diktik. Yaklaşık 400 fidan getirdik, öğrencilerimize de bu fidanlarımızı dağıttık. Öğrencilerimiz fidanları evlerindeki bahçelere dikerek Bismil'in yeşillenmesine katkı sunacak." diye konuştu.

Oyuncu Çalışkanoğlu da Nurcan öğretmene sürpriz yaparak heyecanlı bir gün geçirdiğini belirtti.

Çalışkanoğlu, "Öğretmenin dersi vardı, içeriye girdik kameralarla birlikte. Onlar da çok heyecanlandılar ve mutlu oldular. Burası ağaçlanacak ve geleceğe umut olacak. Bunda küçük bir payım da olsa ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.