Orman Genel Müdürlüğünden "Orman Yangını Gönüllü Eğitimi" (2) - Son Dakika
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Orman Genel Müdürlüğünden "Orman Yangını Gönüllü Eğitimi" (2)

16.06.2022 20:50

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, tarım arazileri dahil olmak üzere ormanların korunması, yeniden ağaçlandırılması ve zararların önlenmesi gibi çalışmalarda bundan sonra ciddi mesafeler alınacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, tarım arazileri dahil olmak üzere ormanların korunması, yeniden ağaçlandırılması ve zararların önlenmesi gibi çalışmalarda bundan sonra ciddi mesafeler alınacağını bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Türkiye genelinde yazılı ve görsel basın yayın organlarında çalışan bazı gazetecilere, Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde "Orman Yangını Gönüllü Eğitimi" verdi.

Tiryaki, eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada, OGM'nin, Türkiye'nin alanında en derin tecrübeye sahip kurumlarından biri olduğunu söyledi.

OGM personelinin, ormanları geliştirme çalışmalarının yanı sıra sahip olduğu tecrübeyle yangınlarda da üstün bir başarı gösterdiğine işaret eden Tiryaki, "Geçmişte şunlar yapıldı yapılmadı tartışmalarına girmek istemiyorum. Bundan sonra tarım arazileri dahil olmak üzere ormanların korunması, yeniden ağaçlandırılması ve zararların önlenmesi gibi çalışmalarda ciddi mesafeler alınacağını göreceksiniz." diye konuştu.

Orman gönüllülerinin sayısı her geçen yıl artıyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de OGM'nin yangınlarla mücadelede 3 temel stratejisi olduğunu aktardı.

Bu stratejilerden ilk ve en önemlisinin, yangın çıkmasını engelleyebilecek çalışmalar olduğuna işaret eden Karacabey, ikinci maddenin yangına etkin müdahale, 3'üncü aşamanın ise yanan alanların tekrar ormanlaştırmasına yönelik çalışmalar olduğunu ifade etti.

Karacabey, yangında fiilen görev alan 21 bin personel başta olmak üzere tüm çalışanlara her yıl periyodik olarak yangına müdahale eğitimleri verdikleri vurgulayarak, "Biz toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlarımıza da bu eğitimi veriyoruz. Bu yıl askeri birliklerimizdeki 20 bin kişiye de orman yangınlarıyla ilgili eğitimler verdik. Buradaki maksadımız yangına müdahale sırasında insanların, zarar görmeden en etkili şekilde çalışmalarını sağlamak ve söz konusu yangın bölgesinde yaşayan insanları korumaya yönelik eğitimler vermek." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl ülke genelinde yaşanan orman yangınlarında çok sayıda vatandaşın söndürme çalışmalarına destek olmak için bölgelere gelmesinin duyarlılık açısından çok değerli olduğuna dikkati çeken Karacabey, orman personelinin yangınlarla mücadelenin yanında vatandaşların zarar almaması için de büyük çaba gösterdiğini aktardı.

Karacabey, bu kapsamda gönüllü eğitimlerini yaygınlaştıracaklarını dile getirerek, "2021'de 13-14 bin civarında olan orman yangını gönüllü sayımız bugün itibarıyla 105 bine ulaştı. Bu sayıyı daha da yukarıya taşımayı amaçlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, eğitime katılan gazetecilere orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Orman Genel Müdürlüğünden Orman Yangını Gönüllü Eğitimi (2)
Orman Genel Müdürlüğünden Orman Yangını Gönüllü Eğitimi (2)
Orman Genel Müdürlüğünden Orman Yangını Gönüllü Eğitimi (2)
Orman Genel Müdürlüğünden Orman Yangını Gönüllü Eğitimi (2)
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Kaynak: AA

Veysel Tiryaki, Orman Yangını, Karacabey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman Genel Müdürlüğünden 'Orman Yangını Gönüllü Eğitimi' (2) - Son Dakika

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