Orman Genel Müdürlüğünden Rektör Alma'ya "Fidan Dikim" sertifikası - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğünden Rektör Alma'ya "Fidan Dikim" sertifikası
16.12.2020 14:47
Orman Genel Müdürlüğü, IV. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'na katkılarından dolayı Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya sertifika verildi.
Orman Genel Müdürlüğü, IV. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'na katkılarından dolayı Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya sertifika verildi.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen IV. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı 16-17 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleşecek. Orman Genel Müdürlüğü, Çalıştay'a olan katkı ve katılımları nedeniyle Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya sertifika verdi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli imzasıyla verilen sertifikada Çalıştay anısına ve Rektör Alma adına 10 adet fidan dikildiği belirtildi. - IĞDIR
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