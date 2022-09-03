Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor - Son Dakika
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Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor

03.09.2022 13:10
Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) kullandığı teknoloji ve yangın söndürme araçları, TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) kullandığı teknoloji ve yangın söndürme araçları, TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

OGM; festivalde insansız gözetleme kuleleri, araç takip sistemi, yangın yönetim araçları, arazöz, ilk müdahale araçları, Orman Bilgi Sistemi (ORBİS), yangın yönetim merkezi, İHA teknolojisi, ahşap oyun standı, fidan dikim eğitimi, toprak havuz, Yeşil Vatan Tırı'nı ziyaretçilerle buluşturuyor.

Festivalde ayrıca, katılımcılara anlık olarak İHA'lardan ve kule kameralarından gelen görüntülerin nasıl takip edildiği, araçların yangın mahalline nasıl sevk edildiği ve koordinasyonun nasıl sağlandığını canlı olarak izletiliyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine, TEKNOFEST'e dördüncü kez katıldıklarını söyledi.

Kullandıkları teknolojileri TEKNOFEST'te sergilediklerini dile getiren Karacabey, "Ormancılık çalışmaların tamamında, orman yangınları başta olmak üzere özellikle uzaktan algılamayla orman varlığımızın tespiti ile ormandaki envanter çalışmalarında sadece ağaçlar değil, diğer bitki türlerini, ağaç hastalıklarının tespitinde teknolojiyi aktif olarak kullanıyoruz. TEKNOFEST'te kullandığımız teknolojilerin bir kısmının sergiliyoruz. Vatandaşlarımızın merak ettiği konulara da açıklık getiriyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Çarşamba Havalimanı, İhlas Haber Ajansı, Tragger, Güncel, Son Dakika

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