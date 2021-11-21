Orman Genel Müdürü Karacabey, Adana'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Adana'nın Pozantı ilçesinde geçen yıl yanan ormanlık alanlarda incelemelerde bulundu.

İlk olarak Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret eden Karacabey, Pozantı Orman İşletme Müdürü Bünyamin Üçgül'den bölgede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karacabey, daha sonra beraberinde Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ile geçen yıl Eskikonacık, Belemedik Mahallesi ve Kaleboynu mevkisinde çıkan orman yangınları sonrası bölgede gerçekleştirilen fidan dikim alanlarını kontrol etti.

Çakıt Orman Şefliğini de ziyaret eden Karacabey, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.