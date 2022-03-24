Orman Genel Müdürü Karacabey, KTÜ öğrencileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Çanakkale Savaşları'nda atalarımız, dedelerimiz bu ülkeyi savunmak, korumak için, düşman çizmesi altında çiğnenmesin diye nasıl canlarını feda ettilerse bizim teşkilatımız da 133 mesai arkadaşımızı şehit vererek bu ülkenin üstündeki yeşil yorganı, ormanları korumak için mücadele etti." dedi.

Ormancılık Haftası dolayısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "KTÜ'den Başarı Hikayeleri" etkinliğine katılan Karacabey, 1989'da öğrencisi olduğu üniversiteye, memlekete güzel hizmetler eden kişilerden biri olarak davet edilmesinin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Karacabey, üniversite tercihi yaparken tıp fakültesi ile orman mühendisliğini seçtiğini belirterek, "Ormancılığı da araştırdım biraz. Hakikatten benim de çok seveceğim bir iş. İnsanlarla iç içesiniz, tabiatla iç içesiniz, insanlara dokunuyorsunuz. Belki toplumun gelir seviyesi ve eğitim durumu bakımından en dezavantajlı kesimi olan orman köylerine dokunuyorsunuz. 'Bu benim için de güzel olabilir ve ben de bu mesleği düşünebilirim.' dedim. Sonra mesleğe başlayınca da 'İyi ki orman mühendisliğini tercih etmişim.' dedim." ifadelerini kullandı.

Orman mühendisliğinin Türkiye'de yapılacak en güzel mesleklerden biri olduğunu vurgulayan Karacabey, şöyle devam etti:

"Yaptığımız iş güzel, faydalı, bir o kadar da zor bir iş. 2021 yılı orman yangınları açısından bütün dünya için çok zor bir yıl oldu. Manavgat yangınındaki mücadelemizde şunu fark ettim; bu yaptığımız iş, orman mühendisliği işi, dünyalık bir karşılık için yapılacak bir iş değil. Bizim yaptığımız işin karşılığı dünyadaki hiçbir şeyle ödenecek bir iş değil. O yüzden bizler bu dünyada yaptığımız işin karşılığını bekleyerek yaptığımız işin önemini, değerini azaltmamamız lazım."

Karacabey, Türkiye adına çok büyük ve gurur verici işler yaptıklarını dile getirerek, "Yaptığımız işi aslında vatan savunması olarak da görüyoruz. Geçtiğimiz hafta vizyona giren sinema filmi tadında bir belgeselimiz oldu. Adına 'Çanakkale Ruhu-Orman Vatandır' dedik. Biz yaptığımız işi vatani görev olarak görüyoruz. Çanakkale Savaşları'nda atalarımız, dedelerimiz bu ülkeyi savunmak, korumak için, düşman çizmesi altında çiğnenmesin diye nasıl canlarını feda ettilerse bizim teşkilatımız da 133 mesai arkadaşımızı şehit vererek bu ülkenin üstündeki yeşil yorganı, ormanları korumak için mücadele etti. Bugün çalışan teşkilatımız da aynı ruhla, aynı bilinçle, aynı heyecanla çalışmalarına devam ediyor." şeklinde konuştu.

Karacabey, geçen yıl göreve başlayan 1200 orman mühendisine ek olarak önümüzdeki günlerde 600 mühendisin daha göreve başlayacağını aktardı.

Zaman zaman üniversite anılarını da paylaşan Karacabey, öğrencilere tavsiyelerde de bulundu.

Etkinlikte, KTÜ mezunu Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz da konuşma yaptı.

Programın sonunda Karacabey ve Türkyılmaz'a KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı tarafından plaket takdim edildi.