Orman Genel Müdürü Karacabey: "Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülke" - Son Dakika

Orman Genel Müdürü Karacabey: "Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülke"

21.01.2021 09:56

Türkiye'de 2020 yılı içerisinde 3 bin 413 orman yangını çıktı, 20 bin 938 hektar alan zarar gördü.

Türkiye'de 2020 yılı içerisinde 3 bin 413 orman yangını çıktı, 20 bin 938 hektar alan zarar gördü. Bu rakamların Türkiye'de son 10 yılın ortalamasının üzerinde olduğunu bildiren Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Yangınların çıkış yerleri ve sürelerine, yangın başına düşen orman alanına, ilk müdahale süresine baktığımızda; uluslararası yangın bilgi merkezinin verilerine bakıldığında Türkiye en başarılı ülke konumunda" dedi.

Türkiye'de 2020 yılı içerisinde 3 bin 413 orman yangını çıktı, 20 bin 938 hektar alan zarar gördü. 2020 yılında orman yangınları ile mücadelede çok sayıda yangın ekibi, teknik eleman ve muhafaza memuru görev aldı. Yangınla mücadelede yine en son teknolojiyle donatılan arazözler, su ikmal araçları, ilk müdahale araçları, dozerler uçaklar ve helikopterler kullanıldı. Bu yıl kullanılan insansız hava araçları yangına müdahale süresini 12 dakikaya kadar düşürdü. Türkiye'nin birçok yerinde çıkan yangınlar, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri için 7 gün 24 saat süren zorlu bir mesaiyi beraberinde getirdi.

"2020 YILI TÜM DÜNYADA ORMAN YANGINLARI AÇISINDAN ÇOK ZORLU BİR DÖNEM"

Orman yangınlarıyla mücadelede çok zorlu bir yılın geride bırakıldığını kaydeden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "2020 yılı tüm dünyada orman yangınları açısından çok zorlu bir dönem geçirdi. Hepimiz çok üzüldük. Bizler orman yangınlarıyla mücadele eden ekip olarak, bütün mesai arkadaşlarımız 2 aya yakın bir süre birliğine dönemeyen ekiplerimiz oldu. Sürekli, üst üste çıkan yangınlar sebebiyle. Cumhurbaşkanımız her yangında bizzat kendileri arayarak yapılacak bir şeyler olup olmadığı konusunda sonsuz destek oldular. Bakanımız bizimle birlikte günlerce uykusuz kalarak yangın sahalarında bizim yanımızda oldu" dedi.

"YANGINLARA MÜDAHALEDE TÜRKİYE EN BAŞARILI ÜLKE KONUMUNDA"

Yangınların asıl çıkış sebeplerinden birinin kuraklık olduğunu belirten Karacabey, her bir kıvılcımın kuraklığın etkisiyle anında büyük bir yangına dönüştüğünü bildirdi. Karacabey, "Kuraklığın etkisiyle söndürülmesi daha zor oldu. Rutubetin düşük olması yanmanın daha hızlı olmasını sağlıyor. Bu dönemlerde çıkan şiddetli rüzgarlarda yangının hızla yayılmasına sebep oldu. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda özellikle Amerika Avustralya, Sibirya'da dünyanın birçok ülkesinde Fransa'da mesela İspanya'da, İtalya'da çok ciddi yangınlar meydana geldi. Ülkemizde son 10 yılın ortalamasının üzerinde yangın adeti ve yanan alan miktarı mevcut. Yangınların çıkış yerleri ve sürelerine, yangın başına düşen orman alanına, yangına ilk müdahale süresine baktığımızda bütün kriterlere göre ülkemiz bir uluslararası yangın bilgi merkezi var. Bu merkezin verilerine bakıldığında Türkiye en başarılı ülke konumunda. Ülkemiz adına sevinilecek mutlu olunacak bir husus olduğunun altını çizmek istiyorum. Hem vatandaşlarımızın ümitsizliğe kapılmamaları için bunu bilmelerinde fayda var" ifadelerini kullandı.

(Hülya Keklik - Nurullah Geylani - Hasan Özkan - Hasibe Karadağ/İHA)

Orman Genel Müdürü Karacabey: Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülke
Orman Genel Müdürü Karacabey: Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülke
Orman Genel Müdürü Karacabey: Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülke
Orman Genel Müdürü Karacabey: Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülke

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Orman Genel Müdürü Karacabey: 'Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülke' - Son Dakika


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