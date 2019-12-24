Orman Genel Müdürü Karacabey: "Yangınlara müdahale için 23 ilden ekiplerimiz Trabzon'a geldi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orman Genel Müdürü Karacabey: 'Yangınlara müdahale için 23 ilden ekiplerimiz Trabzon'a geldi' - Son Dakika

Orman Genel Müdürü Karacabey: "Yangınlara müdahale için 23 ilden ekiplerimiz Trabzon'a geldi"

6 saat önce

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Trabzon'daki örtü yangınlarına müdahale için 23 ilden ekiplerin Trabzon'a geldiğini söyledi.

Orman Genel Müdürü Karacabey:

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Trabzon'daki örtü yangınlarına müdahale için 23 ilden ekiplerin Trabzon'a geldiğini söyledi.

Karacabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'da 37 noktada meydana gelen örtü yangınından 22'sinin söndürüldüğünü, 7'sinin kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini, 8'inin de kontrol altına alınabilmesi amacıyla ekiplerin müdahaleyi sürdürdüğünü belirtti.

Yangınların hiçbirinin şu an için yerleşim yerlerine tehdit oluşturmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Karacabey, "Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 48 ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yangınlara müdahale için 23 ilden ekiplerimiz Trabzon'a geldi." dedi.

Karacabey, valilik ve belediyeler dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinin yangınları söndürmek için tüm imkanlarını seferber ettiğinin altını çizerek, yangınların kontrol altına alınması için gayretle çalışıldığını aktardı.

Yangınların bahçe temizliği nedeniyle çıkmış olabileceğini tahmin ettiklerini dile getiren Karacabey, "Çünkü başka bilgi, bulgu yok. Gördüklerimiz ve tahminimiz bahçe temizliğinden kaynaklandığı şeklinde. Güvenlik güçleri araştırmalarını sürdürüyorlar, onlar da şu ana kadar farklı bir bilgi paylaşmadılar." diye konuştu.

Karacabey, Trabzon'da mevsim normallerinden farklı olarak yaklaşık 20 gündür yağmur yağmadığına işaret ederek, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık yere dökülen yaprakları tamamen kurutmuş. En ufak kıvılcım da güneyden esen lodosla birleşince yangına dönüşmesine ve büyümesine sebep oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Karacabey, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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