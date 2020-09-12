Orman Genel Müdürü: Pozantı yangınına müdahale devam ediyor - Son Dakika

ORMAN Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin, "Yangın alanı kapalı bir havza olduğundan ekiplerimizce etrafı çevrilmiş olup yanan alanın artması, can ve mal kaybı riski ve ormanlık alanın zarar görmemesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

OGM Müdürü Karacabey yaptığı yazılı açıklamada geçen çarşamba günü saat 11.25'de Adana'nın Pozantı ilçesi Eskikonak mevkisinde çıkan orman yangınına saat 11.39'da ilk müdahalenin yapıldığını belirtti. Yangına 1 uçak, 13 helikopter, 93 arazöz, 6 dozer, 350 işçi ve 50 teknik personel olmak üzere toplam 400 personelin sevk edildiğini kaydeden Karacabey, havadan ve karadan müdahale edilerek yangının üç tarafının kontrol altına alındığını belirtti. Karacabey, kanyona doğru ilerleyen yangına yolun olmadığı sarp kayalarla çevrili arazi yapısından dolayı müdahalenin güçleştiğini, ancak kontrol etme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

'YANGIN KANYON TARAFINA İLERLEDİ'İlk gece yangının köye doğru ilerlemesinin durdurulduğunu, can ve mal kaybının önüne geçildiğini ifade eden Karacabey, şunları kaydetti: "Daha sonra yangının etrafı çevrildi, havadan ve karadan müdahale edilerek yangının üç tarafı kontrol altına alındı. Yangının bir ucu derin ve kayalık olan kanyon tarafına ilerledi. Burada da kanyonun bir tarafı tamamen kayalık diğer tarafı ise ormanlık alan. Ormanlık alana yangının sirayet etmemesi için havadan ve karadan mücadele edilerek burada cephe oluşturularak, kontrol etme çalışmaları devam ediyor. Burada gözle görülen dumanlar, kanyon içindeki münferit bodur ağaççıklar ve kayaların arasında birikmiş olan çalı, yaprak gibi malzemenin tutuşmasıyla meydana gelmekte. Bu alana karadan ulaşım, arazi yapısının yüksek meyilli taşlık ve kayalık olması ve mevcut yol bulunmaması sebebi ile tamamen mümkün olamamak ancak buna rağmen yangına ulaşılabilen kısımlarda karadan müdahale yapılıyor."'KONTROL ALTINA ALINMASI ZAMAN ALACAK'

Müdahalenin karadan mümkün olmadığı alanlara hava araçları ile hava durumunun elverdiği müddetçe müdahale edildiğini belirten Karacabey, "Bu alandaki yangın can ve mal tehdidi oluşturmamakta ve orman varlığımızı tehdit etmemekte. Alanın devamında orman bulunmuyor, yalnızca kayalıklar arasında münferit bodur ağaççıklar bulunuyor. Yangının kanyon dışında kalan alanlarında soğutma çalışmaları devam ediyor. Arazinin taşlık, kayalık, sarp olması ve yol bulunmaması nedeniyle yangının kontrol altına alınması zaman alacak. Yangın alanı kapalı bir havza olduğundan ekiplerimizce etrafı çevrilmiş olup yanan alanın artması, can ve mal kaybı riski ve ormanlık alanın zarar görmemesi için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.