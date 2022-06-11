Orman gülleri açtı, yaylalar sarıya boyandı

ORDU - Karadeniz'in yüksek kesimlerinde açan orman gülleri ile yaylalar adeta sarıya boyandı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çambaşı Yaylası sarı renkli orman güllerinin açmasıyla insanın ruhunu dinlendiriyor.

Haziran ayının sonuna kadar açmaya devam edecek orman gülleri rengi ve kokusuyla yaylaya ayrı bir hava katıyor. Vatandaşlar tarafından daha çok 'avu' çiçeği diye tabir edilen orman gülü kendisine has kokusu ve rengiyle hayran bırakırken, arıcılar ise deli bal diye adlandırılan bal elde ediyorlar.

Yayla sakinlerinden Serdar Şimşek, "Yaylamız açan orman gülleriyle sarıya boyandı. Görüntüsü ve kokusuyla insanı mest ediyor. Bu güzellik Haziran sonuna kadar sürecek" dedi.