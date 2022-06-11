Orman gülleri açtı, yaylalar sarıya boyandı - Son Dakika
Üye Girişi

Orman gülleri açtı, yaylalar sarıya boyandı

11.06.2022 09:38

Orman gülleri açtı, yaylalar sarıya boyandı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde açan orman gülleri ile yaylalar adeta sarıya boyandı.

Orman gülleri açtı, yaylalar sarıya boyandı

ORDU - Karadeniz'in yüksek kesimlerinde açan orman gülleri ile yaylalar adeta sarıya boyandı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çambaşı Yaylası sarı renkli orman güllerinin açmasıyla insanın ruhunu dinlendiriyor.

Haziran ayının sonuna kadar açmaya devam edecek orman gülleri rengi ve kokusuyla yaylaya ayrı bir hava katıyor. Vatandaşlar tarafından daha çok 'avu' çiçeği diye tabir edilen orman gülü kendisine has kokusu ve rengiyle hayran bırakırken, arıcılar ise deli bal diye adlandırılan bal elde ediyorlar.

Yayla sakinlerinden Serdar Şimşek, "Yaylamız açan orman gülleriyle sarıya boyandı. Görüntüsü ve kokusuyla insanı mest ediyor. Bu güzellik Haziran sonuna kadar sürecek" dedi.

Orman gülleri açtı, yaylalar sarıya boyandı
Orman gülleri açtı, yaylalar sarıya boyandı
Orman gülleri açtı, yaylalar sarıya boyandı
Orman gülleri açtı, yaylalar sarıya boyandı

YORUMLAR
500
Başkan Mahçiçek EXPO 2023'ü Karadeniz'de tanıtıyor Başkan Mahçiçek EXPO 2023'ü Karadeniz'de tanıtıyor
Kaynak: İHA

Çambaşı Yaylası, Karadeniz, Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman gülleri açtı, yaylalar sarıya boyandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 09:57:11. #1.12#
SON DAKİKA: Orman gülleri açtı, yaylalar sarıya boyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement