Son Dakika Haberleri: Orman gülleri yayları renklendirdi
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Orman gülleri yayları renklendirdi

1 saat önce

Ordu'nun yüksek kesimlerindeki yaylalarda yetişen sarı renkteki orman gülleri, yaylaların güzelliklerine güzellik kattı.

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Ordu'nun yüksek kesimlerindeki yaylalarda yetişen sarı renkteki orman gülleri, yaylaların güzelliklerine güzellik kattı.

Yüksek kesimli yaylalarda yetişen ve bölgede 'avu' çiçeği diye tabir edilen orman gülleri, kendisine has rengi ve kokusuyla hayran bırakıyor. Mayıs ayının sonlarında açmaya başlayan ve kısa bir ömrü olan, zehirli bir özelliği olduğu bilinen orman gülleri, arıların bal üretmesine de yardımcı oluyor. Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası, Korgan ilçesindeki yaylalar ve şehrin diğer yüksek kesimli arazilerindeki yaylacılar, yaylalarının her mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu söylediler. Bölgedeki yaylanın kendilerine has güzellikleri olduğunu ifade eden vatandaşlar, maceracıların, turistlerin, fotoğrafçıların, doğaseverlerin muhakkak bu yaylalara uğraması gerektiğini dile getirdiler. Orman gülünü daha önce görmeyenlerin kesinlikle yaylalara çıkması gerektiğini belirten vatandaşlar, bulunmaz eşsiz bir güzelliğin insanları beklediğini ifade ettiler.

Yaylalarda yaşanan renk cümbüşünün oluşturduğu kartpostallık görüntüler ise görenleri hayran bırakıyor. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:53 Kaynak: İHA
Ordu, Güncel
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