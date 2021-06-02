Orman gülleriyle cezbeden Korgan Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - Son Dakika

Orman gülleriyle cezbeden Korgan Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı

Ordu'nun orman gülleriyle büyüleyen Korgan Yaylası'nda hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin yanı sıra, şehir gürültüsünden uzak, temiz havada vakit geçirmek isteyen doğaseverlerle şenlenmeye başladı.

Ordu'nun orman gülleriyle büyüleyen Korgan Yaylası'nda hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin yanı sıra, şehir gürültüsünden uzak, temiz havada vakit geçirmek isteyen doğaseverlerle şenlenmeye başladı.

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Uçsuz bucaksız ormanları, yeşilin her tonunu barındıran doğası, bol oksijenli havası, doğal kaynak sularıyla yaylalar, havaların ısınmasıyla yeniden yöre sakinleriyle buluşuyor.

Özellikle kırsal mahallelerden yaylaya göç eden vatandaşlar, bağ bahçelerde mesai yaparak çeşitli sebzelerin dikimini gerçekleştiriyor. Yayla sakinleri, ektikleri patates için çapalama yaparak yabani otları temizliyor.

Koyun, koç ve kuzulardan oluşan küçükbaş hayvanlarıyla yaylaya gelen çobanlar ise sürülerini yemyeşil çayırlarda otlatıyor.

Çocuklar da temiz havada ve muhteşem manzarada koşup oynuyor, arkadaşlarıyla doyasıya vakit geçiriyor.

Günübirlik yaylaya çıkanlar, sarı renkteki orman gülleri eşliğinde piknik yapıp fotoğraf çekiyor, çiçeklerden toplayıp evlerine götürüyor.

Tarlasında çalışan 65 yaşındaki Osman Çıtır, AA muhabirine, eşiyle önceden patates ektiklerini, şimdi ise çapalama işlemini yaptıklarını söyledi.

Çıtır, 3-4 ay içinde yetişecek patatesi toplayacaklarını belirterek, ayrıca besledikleri büyükbaş hayvanlarla da ilgilendiklerini anlattı.

Ayşe Pur ise kızları ve komşularıyla bahçeye geldiklerini ifade ederek, "İşin zorluğu da kolaylığı da var. Sabah saat 08.00'de geliyoruz, akşam gidiyoruz. Buradan kendi ihtiyacımızı görüyoruz." dedi.

"Orman güllerini görünce yolda durduk"

Yaylayı gezen Gülay Eski de ailesiyle Korgan Yaylası'na vakit geçirmeye geldiklerini, orman güllerini görünce yolda durduklarını aktardı.

Çiçeklerle özçekim yaptıklarını, doğayı çok sevdiklerini vurgulayan Eski, her sene bu güzellikle buluşmak için yaylaya geldiklerini kaydetti.

"15 günde bir yaylaya geliriz"

Abdullah Eski de yaylada eşi ve çocuklarıyla piknik yaptıklarını ve eğlenerek güzel bir gün yaşadıklarını belirterek, "Fotoğraf çektirdik, eğlendik. 15 günde bir yaylaya geliriz. Soğuk suyundan içeriz, piknik yaparız." diye konuştu.

Sisli havada sürülerini otlatan 83 yaşındaki Nazım Uçarmak da yaylada 120 küçükbaş hayvanını beslediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burada 4,5 ay kalıyorum. Yaz boyu buradayım, kar yağdığı vakitte, ikinci karda ancak köye gidiyorum. İkinci kar yağana kadar burada kalıyorum, koyunu idare ediyorum. 'Balkanlardan kar geliyor' diyene kadar buradayım. Çocukluğumdan beri bu yayladayım. Aşağı yukarı 7 yaşından beri hayvancılık yapmaktayım. Yaylada büyüdüm, şu anda da yayladayım."

Korgan, piknik, Tarım, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Orman gülleriyle cezbeden Korgan Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı - Son Dakika
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