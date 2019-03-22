Son Dakika Haberleri: Orman Haftası

Orman Haftası

1 saat önce

Demirköy'de Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

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Demirköy'de Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Orman İşletme Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde İğneada beldesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler tarafından kestane ve ıhlamur türlerinde bin fidan toprakla buluşturuldu.

Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada, Orman Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.

Ormanların bir oksijen kaynağı olduğunu ifade eden Yıldız, ormanların herkes tarafından korunması ve kollanması gerektiğini belirtti.

"Orman yoksa hayat yok" diyen Yıldız, "Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ormanların, sadece ağaç ve ağaççık topluluklarından ibaret değildir. Onlar bizim oksijen kaynaklarımız, hayvanların doğal ortamlarıdır. Ormanlar en iyi şekilde korumalı ve kollanmalıdır. Yeni dikilen fidanlarda yıllar içerisinde büyük ağaçlar haline gelecek." diye konuştu.

Daha sonra vatandaşlara da fidan dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:23 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Demirköy, Güncel
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