Son Dakika Haberleri: Orman Haftası

Orman Haftası

1 saat önce

Orman Haftası kapsamında Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) tarafından "Bir fidanda sen dik" etkinliği düzenlendi.

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Orman Haftası kapsamında Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) tarafından "Bir fidanda sen dik" etkinliği düzenlendi.

SAKEM tarafından Yazıköy TOKİ konutlarında düzenlenen etkinlik öncesi Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Bakanvekili Fatih Ürkmezer'in eşi Miray Ürkmezer tarafından bez çanta dağıtıldı.

Daha sonra SAKEM kursiyerleri ve öğrenciler tarafından çam, ceviz, ve meyve olmak üzere 100 fidan dikildi.

Kaymakam Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların fidan dikmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

"Fidanlar Toprakla Buluşuyor" Projesi kapsamında ilçede 11 bin fidanı toprakla buluşturduklarını hatırlatan Ürkmezer, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:11 Kaynak: AA

Yazıköy, Fatih Ürkmezer, Safranbolu, Güncel
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