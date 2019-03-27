Orman Haftası Kutlamaları 20 Okulda Tiyatro Gösterisiyle Sürüyor

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Haftası kutlamaları çerçevesinde, çocuklara orman sevgisini aşılamak amacıyla 20 okulda tiyatro gösterisi düzenliyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Haftası kutlamaları çerçevesinde, çocuklara orman sevgisini aşılamak amacıyla 20 okulda tiyatro gösterisi düzenliyor.



Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce Orman Haftası kutlamaları çerçevesinde, okullarda "Hacivat ile Karagöz-Tüccarın Oyunu" adlı tiyatro gösterisiyle çocuklara ormanı sevdirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, çocuklara yönelik tiyatro gösterisi düzenleyen Bölge Müdürlüğü, 20 okulda bu etkinliği gerçekleştirecek. Tüm hafta boyunca il merkezi ve ilçelerde daha birçok çocuk tiyatro gösterisini izleme şansı yakalayacak.



Tiyatro gösterisi ile birlikte çocuklara Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında da bilgiler veriliyor. - MERSİN

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