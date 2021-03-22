Orman Haftası Muğla'da etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

Orman Haftası Muğla'da etkinliklerle kutlandı

22.03.2021 14:42
Orman Haftası Muğla'da etkinliklerle kutlandı, System.String[]

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası Menteşe Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu İlkokulu-Ortaokulunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası Menteşe Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu İlkokulu-Ortaokulunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Tören İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muğla Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek, İl ve İlçe Şube Müdürleri, Orman İşletme Personeli, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler ormanla ilgili şiir okudu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek yaptı. 21 Mart Ormanlar Günü'nün önemine ve ülkemizde 1978'den beri kutlandığına değinen Faruk Tuna Yüksek, "Ormanlar erozyonların önlenmesi, iklim üzerinde olumlu etkileri ve hayatın vazgeçilmezi oksijen kaynağıdır. Ülkemizin yüzölçümünün yüzde 29'u ormanlarla kaplıdır. İlimizde ise bu oran yüzde 68'dir. Muğla'mız orman varlığı açısından, ülkemizin ikinci büyük kentidir. Her yıl yapılan ağaçlandırma faaliyetleri ile Orman Genel Müdürlüğü olarak orman varlığımızı arttırıyoruz, arttırmaya da devam edeceğiz" dedi.

Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise konuşmasında şu sözleri kaydetti: "Baharın müjdecisi olan 21 Mart, aynı zamanda Dünya Orman Günü. Dünyamızın oksijen deposu olan, erozyonu, çölleşmeyi önleyen ormanlarımız; dağların süsü, yaban hayatının ev sahibi, doğanın vazgeçilmez bir kaynağıdır. Ormanlarımız bizim için çok kıymetli çok önemli" diye konuştu.

Türkiye'nin orman alanı çok olan ikinci ilinde yaşadığımıza vurgu yapan Töre, "İyi ki böyle güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bugün sizlerle okul bahçemizde fidanları toprakla buluşturacağız. Diktiğimiz fidanlara, birlikte can suyu vereceğiz. Aynı zamanda bugün Dünya Su Günü. Canlılar için hayati öneme sahip bu iki önemli günde, bu değerli kaynaklarımızın değerini bilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan kutlamaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler okul bahçesinde orman işçileri tarafından açılan kuyulara fidan diktiler. İlçe Orman İşletme Müdürlüğü tarafından öğrencilere fidanla birlikte hediyeler verildi. - MUĞLA

Orman Haftası Muğla'da etkinliklerle kutlandı
Orman Haftası Muğla'da etkinliklerle kutlandı
Orman Haftası Muğla'da etkinliklerle kutlandı

orman haftası, Menteşe, Şehit, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Orman Haftası Muğla'da etkinliklerle kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Evinde ölü bulunan genç kızın babasından korkunç iddia: Evladımı, kocası öldürdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Goldman Sachs ve EBRD'den Türk finansal teknoloji şirketi DgPays'e yatırım Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi Merkez Bankası'ndan piyasaya 44 milyar lira Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı
İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı         
15:00
Futbol yorumcusu Serhan Türk'ten Erol Bulut'a eleştiri: Derbi sonrası istifa etmesini bekledim Futbol yorumcusu Serhan Türk'ten Erol Bulut'a eleştiri: Derbi sonrası istifa etmesini bekledim         
14:49
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Nimes'e 2-1 mağlup olan Lille'de Burak Yılmaz sert eleştirilere maruz kaldı Nimes'e 2-1 mağlup olan Lille'de Burak Yılmaz sert eleştirilere maruz kaldı         
14:34
Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı         
14:24
Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin         
14:15
Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu         
14:06
Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı         
13:59
Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı         
13:08
Öğretmenlerinin Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı         
12:35
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak         
11:11
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 15:20:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Orman Haftası Muğla'da etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei