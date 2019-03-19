Orman Haftası Nedeniyle Ücretsiz Dağıtılan 30 Bin Fidana Vatandaşlardan Yoğun İlgi
1 saat önce
Orman Haftası nedeniyle ücretsiz dağıtılan 30 bin fidana vatandaşlardan yoğun ilgiBURSA - Bursa'da Orman Haftası münasebetiyle vatandaşlara ücretsiz 30 bin fidan dağıtıldı.
Orman Haftası nedeniyle ücretsiz dağıtılan 30 bin fidana vatandaşlardan yoğun ilgi
BURSA - Bursa
'da Orman Haftası münasebetiyle vatandaşlara ücretsiz 30 bin fidan dağıtıldı.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Haftası dolayısıyla Orhan Camii yanında vatandaşlara ücretsiz olarak 30 bin fidan dağıttı. Çam, kızılçam, karaçam, ceviz, badem, mavi servi, badem ve dut türünde 30 bin adet fidan adeta kapışıldı. Yetkililer, önümüzdeki haftaya kadar hedeflerinin 100 bin fidan dağıtmak olduğunu söyledi.
Fidan alan vatandaşlara fidan dikim tekniklerini gösteren broşürler de verildi. Ayrıca vatandaşlara Orman Genel Müdürlüğü
amblemli tişört hediye edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:00 Kaynak: İHA
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