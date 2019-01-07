Son Dakika Haberleri: Orman: "Hakemlerin Sahada Etki Ettiği Konuların Azaldığı ve Oyuncuların Konuşulduğu Bir Lig...

Orman: "Hakemlerin Sahada Etki Ettiği Konuların Azaldığı ve Oyuncuların Konuşulduğu Bir Lig...

35 dakika önce

-Salonun iç genel planı -Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman konuşması -Detaylar ANTALYA - Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, hakemlerin sahada etki ettiği konuların azaldığı ve oyuncuların konuşulduğu bir lig istediklerini bildirdi.

-Salonun iç genel planı
-Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman konuşması
-Detaylar ANTALYA - Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, hakemlerin sahada etki ettiği konuların azaldığı ve oyuncuların konuşulduğu bir lig istediklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:27 Kaynak: AA

Fikret Orman, Spor
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