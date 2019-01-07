Orman: "Hakemlerin Sahada Etki Ettiği Konuların Azaldığı ve Oyuncuların Konuşulduğu Bir Lig...
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-Salonun iç genel planı -Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman konuşması -Detaylar ANTALYA - Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, hakemlerin sahada etki ettiği konuların azaldığı ve oyuncuların konuşulduğu bir lig istediklerini bildirdi.
-Salonun iç genel planı
-Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman
konuşması
-Detaylar ANTALYA - Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, hakemlerin sahada etki ettiği konuların azaldığı ve oyuncuların konuşulduğu bir lig istediklerini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:27 Kaynak: AA
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