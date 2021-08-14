Orman işçileri faciayı anlattı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını söndürmek için müdahale eden Beriev Be-200 tipi uçağın düşme anına şahitlik eden orman işçileri, o anları anlattı.

Uçağın yanan ormanlık alana soğutmak için bugün bölgeye geldiğini belirten orman işçileri, uçağın soğutma için yanan alana köpük bıraktığı anda düştüğünü kaydetti. Uçağın videosunu çekerken gözden kaybolmasının ardından 'uçak düştü' diye bilgi geldiğini ifade eden orman işçileri, olay yerine yangın söndürme çalışması yapan ekiplerin hareket ettiğini belirtti.

Düşen uçakta 5'i Rus 3 Türk mürettebat bulunuyordu. AFAD, UMKE ve Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ