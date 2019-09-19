Orman işçileri terör saldırısının ağır izlerini taşıyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen, 7 orman işçisinin şehit düştüğü saldırıdan yaralı kurtulanlar olayın ağır izlerini taşıyor.

Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 43 yaşındaki İhsan Çelikbilek, 17 yaşındaki Mehmet Bozyel, 23 yaşındaki Ahmet Ay, 45 yaşındaki Sinan Diger, 22 yaşındaki Abit, 15 yaşındaki Ömer ve 26 yaşındaki Siraç Yıldız'ın şehit olduğu saldırıdan yaralı kurtulan 10 kişiden 2'sinin tedavisi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Taburcu edilen yaralıların ise hastanelerde kontrolleri devam ediyor.

Ekmek parası için odun toplarken PKK'lı teröristlerin hain saldırısına uğrayan işçiler, yaşadıklarını unutamıyor.

İşçilerden bazıları, hafızalarından silinmeyecek bu saldırının ağır izleri ile yaşamını sürdürecek.

Kulağında kalıcı işitme kaybı oluştu

Saldırıda yaralanan işçilerden 21 yaşındaki Zeynel Abidin Yıldız'ın, patlamanın şiddetiyle sol kulağında geçici, zarı yırtılan sağ kulağında ise kalıcı işitme kaybı oluştu.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın etkisini üzerinden atamadığını söyledi.

"Kafamı sabit tutamıyorum. Çevremdekilerle işaretle anlaşmaya çalışıyorum. Çağırdıklarında duymuyorum. Karşımdakiler de benim sesimi nasıl duyuyor bilmiyorum." diyen Yıldız, bu nedenle tedavisinin süreceğini aktardı.

Hayatlarını karartan terör örgütüne tepkisini dile getiren 2 çocuk babası Yıldız, "Onların ne dini ne imanı ne de bayrakları var. Olsaydı bu kadar insanı perişan etmezlerdi." dedi.

"Ailemden birçok kişiyi şehit ettiler"

Baba Şeref Yıldız ise Kürtçe yaptığı açıklamada, evlerine ekmek götürmek için çalışan sivilleri hedef seçen terör örgütüne tepki gösterdi.

Saldırıda şehit olanlar için duydukları üzüntüye değinen Yıldız, yaralı kurtulan oğlunun işitme kaybı yaşadığını belirtti.

"Terör örgütü bu felaketi oğlumun başına getirdi. Ailemden birçok kişiyi şehit ettiler, oğlumu da bu hale soktular. Evde iki yavrusuyla çaresiz kaldı." ifadelerini kullanan Yıldız, saldırıdan önce oğlunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığını, evine ekmeğini götürdüğünü kaydetti.

Olayda gözünü kaybetti

Ağır yaralanan 21 yaşındaki Mahsum Ekmen de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Patlamada sağ gözünü kaybeden Ekmen'in hayati tehlikesi devam ediyor.

Aynı hastanede tedavisine devam edilen 26 yaşındaki Necat Çelikbilek'in de karaciğer ve akciğerinde zedelenme, beyninde kanama olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.