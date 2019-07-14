Orman işçilerinden duyarlı davranış
5 saat önce
Orman işçilerinden duyarlı davranışADANA - Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan orman işçileri bir çam ağacından yanlışlıkla düşürdükleri kuş yuvasını yeniden yerine koydular.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:27 Kaynak: İHA
Orman işçilerinden duyarlı davranış
ADANA - Adana
'nın Feke
ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan orman işçileri bir çam ağacından yanlışlıkla düşürdükleri kuş yuvasını yeniden yerine koydular.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Koçyazı
Mahallesi'nde ormanlık alanda kesim yapan orman işçilerinden Ramazan İmir ormanlık alanda kesim yaptığı sırada bir çam ağacından yanlışlıkla kuş yuvasını düşürdüğünü fark etti. Bunun üzerine düşürdüğü yuvayı yeniden yerine bırakan işçi bu anları da anlatarak cep telefonu ile kayıt altına aldı.
İnşaat işçilerini taşıyan servis takla attı! 1 ölü, 5 yaralı 70 kök hint keneviri eken yaşlı adamdan ilginç savunma: Doktor tavsiye etti Metil alkolden görme yetisini kaybeden vatandaş: Dünyam karardı Son Dakika! Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var