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Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi - Son Dakika

Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi

01.08.2021 19:10
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi, System.String[]

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3 gündür devam eden maki yangınını söndürme çalışmalarına katılan ve arazöz hortumu taşıdığı sırada çekilen fotoğrafı, Kurtuluş Savaşı'nda kağnılarla cepheye mermi taşıyan kadınların fotoğrafıyla yan yana sosyal medyada yüzlerce kez paylaşılan 19 yaşındaki Merve Koçyiğit, "Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi" dedi.

Köyceğiz ilçesinin Yangı Mahallesi'ndeki makilik alanda 28 Temmuz'da saat 15.45'te başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü yangını söndürme çalışmalarına, kadınların ve çocukların da aralarında bulunduğu vatandaşlar destek oluyor.

GENÇ KADININ AZMİ ÖRNEK OLDU

Yangının başladığı günden bu yana orman işçileri ve itfaiye personelleri ile birlikte söndürme çalışmalarının içerisinde yer alan Merve Koçyiğit, azmi ile örnek oldu. Türkiye, Merve'yi alev savaşçılarına destek olmak için arazözün hortumunu sırtına alarak taşıdığı sırada çekilen fotoğrafı ile tanıdı. Sosyal medyada Kurtuluş Savaşı'nda cepheye kağnılarla mermi taşıyan kadınların fotoğrafıyla birlikte yan yana, yüzlerce kez paylaşılan fotoğraf ile herkesin merak ettiği Merve, duygularını DHA muhabirine anlattı.

"KADINLARIMIZ HİÇ DEĞİŞMEDİ"

Koçyiğit, yangının evlerine doğru ilerlediğini belirti, "Alevlerin yolun alt tarafına inmemesi için uğraştık. Evlerimiz yanacaktı. Nefes almamızı sağlayan yeşil alanlarımızı, ormanlarımızı kurtarmak için herkesi destek olmaya davet ediyorum. Fotoğrafın paylaşılmasından sonra çok sayıda mesaj atan ve arayan oldu. Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi" dedi.

Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi

Kurtuluş Savaşı, Köyceğiz, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi - Son Dakika


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