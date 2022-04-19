Orman işçilerinin kaldığı sayvan alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Orman işçilerinin kaldığı sayvan alevlere teslim oldu

19.04.2022 09:28
Orman işçilerinin kaldığı sayvan alevlere teslim oldu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde orman işçilerinin kaldığı sayvan çıkan alevler karşısında kül oldu.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde orman işçilerinin kaldığı sayvan çıkan alevler karşısında kül oldu.

İlçeye bağlı Ozan köyü ormanlık alanında orman bakım ve üretim işlerinde çalışan işçilerin kaldığı sayvanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu orman işletme müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğüne ait aranzözlerin yardımı ile yangın ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürdü. - KARABÜK

Orman işçilerinin kaldığı sayvan alevlere teslim oldu
Orman işçilerinin kaldığı sayvan alevlere teslim oldu
Orman işçilerinin kaldığı sayvan alevlere teslim oldu

YORUMLAR
500
'Orman yangınlarına yönelik şimdiden tedbir alınmalı' 'Orman yangınlarına yönelik şimdiden tedbir alınmalı' Karabük'te orman işçilerinin kaldığı sayvanda çıkan yangın söndürüldü Karabük'te orman işçilerinin kaldığı sayvanda çıkan yangın söndürüldü

Eskipazar, Karabük, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Orman işçilerinin kaldığı sayvan alevlere teslim oldu - Son Dakika


Son Dakika
09:30 Seray Sever ikiz kız annesi oldu
09:27 Soğuk havalar 3 gün sonra bitiyor: Hava sıcaklığı cuma günü 12 derece artacak
09:24 Sokak ortasında kadın cinayeti: İki çocuğunun annesi eşini sokak ortasında katletti, sonra da silahı kendine doğrulttu
09:17 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ekin ile kavga eden Doğan öldü mü?
09:17 Elektrik ve gaz faturaları kamu kurumlarını da çarptı: Yüzde 158 artış
09:06 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler oldu? Romen ile Alparslan düellosunu kim kazanacak?
09:01 Feci ölüm: Şiddetli fırtınanın uçurduğu çatı, engelli vatandaşın üstüne düştü
08:57 AK Partili belediye başkan yardımcısının oğlu, 12 yaşındaki çocuğa tecavüzden 38 yıl ceza aldı! Belediyenin camları taşlandı
08:53 19 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:45 19 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 09:37:59. #1.11#
SON DAKİKA: Orman işçilerinin kaldığı sayvan alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement