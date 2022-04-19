Orman işçilerinin kaldığı sayvan alevlere teslim oldu - Son Dakika

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde orman işçilerinin kaldığı sayvan çıkan alevler karşısında kül oldu.

İlçeye bağlı Ozan köyü ormanlık alanında orman bakım ve üretim işlerinde çalışan işçilerin kaldığı sayvanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu orman işletme müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğüne ait aranzözlerin yardımı ile yangın ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürdü. - KARABÜK