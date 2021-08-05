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Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu - Son Dakika

Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu

05.08.2021 17:44

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 9 gündür devam eden yangına müdahale eden bir arazöz ekibinin yükselen alevlerin arasında yaşadıkları zor anlar telsiz konuşmalarına yansıdı. Bir işçinin son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söylemesi, mesai arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Orman işçileri, zaman zaman birden yükselen alevler karşısında hayati tehlike atlatıyor. Kimi zaman alevlerin ortasında kalan işçiler, sarp ve tehlikeli arazilerde kullandıkları telsizlerle koordine oluyor.

ARAZÖZ BİRDEN YÜKSELEN ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Kızıldağ Mahallesi'nde yerleşim yerlerini de tehdit eden ormanlık alandaki yangına müdahale eden S30 kodlu bir arazöz ekibi, birden yükselen alevlerin arasında kaldı. Yaşadıklarını telsizde amirlerine aktararak hava desteği isteyen ekibin çabası kameralara yansıdı.

"ARACI TERKET" ANONSU GELDİ

Arazöz ekibinin çağrısı üzerine Yangın Yönetim Merkezine yapılan anonsta "Acil olarak S30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor, araç yanacak." uyarısı yapıldı. Endişeli ses tonuyla tekrar destek isteyen arazöz ekibine, "Tehlikeli bir durum varsa aracı terk et. Helikopter su atacak." yanıtı verildi.

"ONLAR GELMEDEN GİTMEM"

Arkadaşlarının araç dışında olduğunu belirten arazöz ekibinden bir işçi, telsiz anonsunda, "Onlar gelmeden gitmem buradan, helikopter gelsin su atsın" ifadelerini kullandı. Orman İşçisine bu kez, "Özgür, helikopter geliyor, güvenli bölgeye kaç, aracı boşalt." talimatı verildi.

Canını ortaya koyan orman işçisinin mücadelesi telsizde! Arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı

İŞÇİNİN SÖZLERİ ARKADAŞLARINI AĞLATTI

Ekip arkadaşları adına konuşan işçinin, "Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın" anonsunu duyan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Anonsun ardından alana kısa sürede helikopterle müdahale edildiği, büyük tehlike atlatan işçilerin yangına müdahaleye devam ettiği öğrenildi.

Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu
Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu
Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu
Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu
Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu

Helikopter, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu - Son Dakika


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