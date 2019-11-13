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Orman işçisi evinde ölü bulundu

7 saat önce

Milas Orman İşletme Müdürlüğü'nde şoför olarak görev yapan Şaban Balcı (57) evinde ölü bulundu.

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Milas Orman İşletme Müdürlüğü'nde şoför olarak görev yapan Şaban Balcı (57) evinde ölü bulundu.


Milas'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Beyaz Yapı Sitesi'nde ikamet eden Şaban Balcı'dan 3 gündür haber alamayan yakınları ve iş arkadaşları durumu sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi.


Evde hareketsiz şekilde yatan Balcı'nın sağlık kontrolünü yapan 112 ekipleri Balcı'nın yaşamanı yitirdiğini belirledi.


Balcı'nın ölüm nedeni yapılacak olan otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:59 Kaynak: İHA
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