Orman işçisi kaldığı barakada ölü bulundu - Son Dakika

Orman işçisi kaldığı barakada ölü bulundu
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, orman işçisi Yaşar Özkan (56), kaldığı barakada ölü bulundu.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, orman işçisi Yaşar Özkan (56), kaldığı barakada ölü bulundu.
Düzce'den Orhangazi ilçesine gelerek orman işçisi olarak çalışan Yaşar Özkan, dün akşam arkadaşları tarafından kaldığı Yeni Sölöz Mahallesi Gürle Dağı yolundaki barakada ölü bulundu. Özkan'ın cansız bedeni, jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Özkan'ın kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle tespit edilecek.
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