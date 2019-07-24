Son Dakika Haberleri: Orman işçisi, ormanlık alanda traktörün altında kalarak öldü
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Orman işçisi, ormanlık alanda traktörün altında kalarak öldü

1 saat önce

Şenol Yücel, Kastamonu'da merkeze bağlı Akkaya bölgesinde ormanda kesim işi yaptığı sırada traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Orman işçisi, ormanlık alanda traktörün altında kalarak öldü, System.String[]
Şenol Yücel, Kastamonu'da merkeze bağlı Akkaya bölgesinde ormanda kesim işi yaptığı sırada traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkez Akkaya Bölgesinde ormanlık alanda kesim işi yapan 33 yaşındaki Şenol Yücel, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Yücel'in cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Şenol Yücel'in İnebolu'nun Korupınar köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU
Kastamonu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:33 Kaynak: İHA
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