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Orman işçisi uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti

1 saat önce

Orman işçisi uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybettiErzurum'un Oltu ilçesinde ağaç kesimi için yaylaya çıkan orman işçisi Orhan Sonsuz (44) kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Orman işçisi uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti

Erzurum'un Oltu ilçesinde ağaç kesimi için yaylaya çıkan orman işçisi Orhan Sonsuz (44) kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Oltu'nun Dutlu köyü yaylasında meydana geldi. Mesai arkadaşı Remzi Yücel ile ağaç kesimine çıkan Orhan Sonsuz, arkadaşı dinlendiği sırada kullandığı 25AAF plakalı iş makinesine bindi. Sonsuz, direksiyon hakimiyetini kaybederek, uçuruma yuvarlandı. Traktör, çam ağaçına takılarak durabildi. Olay yerine koşan Remzi Yücel, arkadaşını kanlar içerisinde buldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası Orhan Sonsuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Sonsuz'un cesedi otopsi için Oltu Devlet Hastanesi morkuna kaldırıldı.

Birlikte çalıştıktan sonra çay molası verdiklerini belirten Remzi Yücel, Sabah biraz çalıştıktan sonra çay molası vermiştik. Ben çay içmeye devam ederken Orhan, yokuş yukarı çıkmak istedi. Ben de 'boşver gel çayımızı içelim, oradan kepçe çıkmaz' dedim. Ama o 'ısrarla çıkacam' dedi. Sonra kepçe geri doğru kaçtı takla atmaya başladı. Arkaşından koşup gittim ama gittiğimde ölmüştü dedi.

Orman işçisi uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti

Erzurum, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:35 Kaynak: DHA
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